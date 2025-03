Camion trancia i cavi del tram in centro a Milano tra Corso Italia e Santa Sofia: traffico in tilt e disagi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Traffico in tilt a Milano nella zona di Corso Italia dopo che un camion, durante il suo passaggio all’incrocio con Santa Sofia, ha tranciato i cavi elettrici della linea del tram 15. In particolare, il mezzo pesante ha travolto i cavi con un braccio meccanico. L’episodio ha avuto inevitabilmente ripercussioni sulla viabilità delle linee di superficie Atm e su quella stradale.

Milano, Corso Italia: camion trancia i cavi elettrici del tram 15

L’incidente si è verificato lungo la mattinata di sabato 1 marzo e ha innescato un blocco del traffico nel pieno centro di Milano. Segnalati anche diversi ritardi sulle linee di superficie Atm.

Secondo le prime informazioni, un camion ha sbadatamente e involontariamente agganciato con il braccio meccanico che si trovava sopra un camioncino i cavi elettrici della linea tranviaria n. 15 in Corso Italia.

L’episodio è avvenuto poco dopo le ore 9:00. Pronto l’intervento dei vigili del fuoco del comando cittadino in assistenza agli addetti di Atm, l’Azienda dei Trasporti Milanesi.

Traffico in tilt e disagi per tutta la giornata

L’incidente ha provocato diversi disagi alla viabilità di Milano. I vigili del fuoco hanno spiegato che si prevede che la situazione torni alla normalità non prima di questa sera.

In particolare, durante la giornata di sabato, nell’area interessata all’incidente, si è creato un ingolfamento del traffico.

Inoltre si sono verificati diversi ritardi non solo sulla linea 15 del tram, ma anche su quelle ad essa collegate riguardanti altri tram e bus

Atm, le comunicazioni relative alle deviazioni dei mezzi di trasporto pubblici

L’Atm ha reso noto che finché non verrà ripristina la normale situazione il tram 15 non farà servizio tra Castelbarco e il capolinea in piazza Duomo.

Inoltre è stato comunicato che la linea filobus numero 94 effettuerà delle deviazioni di percorso, saltando le fermate tra De Amicis e Sforza Policlinico in entrambe le direzioni della linea.