Camion si scontra con due auto a Corciano, tragedia sul raccordo Perugia-Bettolle: muore un 20enne

Un camion si è scontrato con due auto a Corciano, lungo il raccordo Perugia-Bettolle. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 10 marzo lungo il tratto di strada che collega Corciano a Mantignana. A seguito dello schianto è morto un ragazzo di 20 anni.

Camion contro due auto a Corciano, l’incidente

Secondo le prime ricostruzioni pubblicate da ‘Corriere dell’Umbria’, un camion si è scontrato con due auto lungo il tratto del raccordo che collega Corciano e Mantignana.

Una delle due auto è rimasta schiacciata tra il mezzo pesante e un muro laterale di contenimento.

Fonte foto: Tuttocittà.it Corciano (PG), un camion si è scontrato con due auto lungo il raccordo Perugia-Bettolle. Nell’incidente è morto un ragazzo di 20 anni.

Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare. ‘Corriere dell’Umbria’ precisa che il tratto di strada in cui si è consumata la tragedia e percorribile a una sola carreggiata con doppio senso di marcia in quanto sono in corso dei lavori.

Una vittima e due feriti gravi

La vittima è un ragazzo di 20 anni.

Il giovane, scrive ‘Umbria24′, era originario di Castiglione del Lago e nel momento dell’incidente viaggiava da solo.

Le altre persone coinvolte nel drammatico incidente, il camionista e un altro automobilista, sono state trasportate nell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, rispettivamente in codice giallo e rosso, anche se in quest’ultimo caso – scrive sempre ‘Umbria 24’ – non sarebbe in pericolo di vita.

Sulle dinamiche del sinistro indaga la polizia stradale. Dopo la tragedia sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, e per un certo tempo il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico.

Il precedente nel 2022

Lo stesso tratto di strada, sullo stesso raccordo, è stato teatro di un altro terribile incidente nell’agosto 2022.

In quell’episodio un ragazzo di 27 anni aveva perso il controllo della sua auto per un guasto, seguito dall’auto guidata dalla madre.

Il giovane aveva tentato di fermarsi in una piazzola di sosta con l’auto della madre che sopraggiungeva in suo soccorso.

Improvvisamente le due vetture erano state travolte da un tir.

Il punto interessato dall’incidente era lo stesso della tragedia che ha colpito l’Umbria oggi, tra Corciano e Mantignana.