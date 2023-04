Camion si ribalta sull'autostrada A26 tra Masone e Ovada: traffico bloccato, code di 13 chilometri

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Una coda di almeno 13 chilometri si è creata sull’autostrada A26, bloccata nel tratto tra le uscite di Masone e Ovada per un camion che si è ribaltato ostruendo la carreggiata. Il tir è finito sul fianco su un viadotto, forse a causa dell’asfalto bagnato, senza coinvolgere altri veicoli. Ferito lievemente il conducente del mezzo pesante che è stato trasportato all’ospedale di Alessandria in codice verde.

Camion ribaltato sull’A26: l’incidente

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 10.30 di giovedì 20 aprile al chilometro 27 dell’A26 che collega Genova a Gravellona Toce, in direzione del comune piemontese, tra gli svincoli di Masone, in provincia di Genova, e di Ovada, in provincia di Alessandria.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il tratto autostradale tra le uscite di Masone e Ovada interessato dalle lunghe code

Per liberare la carreggiata e procedere alle operazioni di recupero del camion sono intervenuti i Vigili del Fuoco, oltre alle pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 1° di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Sul luogo dell’incidente anche i soccorsi sanitari e meccanici. A seguito del ribaltamento del mezzo pesante è stato installato un cantiere per il ripristino della carreggiata.

Code sull’A26: aggiornamenti sul traffico

Secondo le prime informazioni riportate dalla stampa locale, lo sgombero del tratto autostradale sarebbe terminato, ma la coda, inizialmente di 9 chilometri, sarebbe arrivata a 13 chilometri intorno alle 13 e non si sarebbe ancora smaltita.

Stando alle ultime informazioni di Autostrade per l’Italia, attualmente il traffico transita su due corsie e con 5 chilometri di coda registrati in direzione Gravellona.

Il gestore della rete stradale consigli agli automobilisti diretti verso il comune piemontese, di uscire a Masone e rientrare a Ovada dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Traffico sulle autostrade liguri: le code

Le code provocate dal camion ribaltato sull’A26 non sono le uniche registrate nella giornata di giovedì 20 aprile sulla rete autostradale ligure. I cantieri continuano a rallentare la viabilità sulla A7 dove si segnale una coda di due chilometri tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, sulla A10 nella quale permane la chiusura in entrata verso Ventimiglia del casello di Albenga e la fila di veicoli di tre chilometri tra Savona e Spotorno in direzione della Francia.