Camion piomba sulla folla a Tel Aviv in Israele: almeno 40 persone ferite a una fermata di un autobus

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un tir si è schiantato su una fermata dell’autobus vicino a Glilot, a nord di Tel Aviv, in Israele. Si tratterebbe di un attentato. La notizia l’ha resa nota la polizia locale parlando di decine di persone ferite. Le indagini sono in corso, ma il sospetto è che sia un attacco di terrorismo.

Israele, camion si schianta su una fermata di un autobus a Tel Aviv: feriti gravi

L’autista del camion che è piombato sulla folla è stato neutralizzato da civili armati sul posto. Lo riferisce il Times of Israel.

La testata ha inoltre raccontato che, secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, un autobus si era appena fermato per far scendere i passeggeri quando il mezzo pesante ha fatto irruzione sulla fermata travolgendo la gente in attesa.

Fonte foto: ANSA Il camion dopo lo schianto e le operazioni di soccorso

Il Times of Israel ha anche aggiornato il bilancio dei feriti menzionando i servizi di emergenza secondo cui circa 40 persone sono state trasportate in ospedale, sei delle quali gravi, cinque in condizioni moderate, una ventina leggermente ferite e altre quattro colpite da ansia acuta.

Tra le sei persone gravi, una lotta tra la vita e la morte. “Una è in pericolo di vita, attualmente in sala operatoria”, spiegano fonti locali.

L’autista del tir è un arabo-israeliano residente a Kalanseva

Altri media citati dal Times of Israel hanno fatto sapere che molti dei feriti sono anziani che erano appena scesi alla fermata per andare a visitare un museo che sorge nelle vicinanze.

L’autista del tir è un arabo-israeliano residente a Kalanseva, come fa sapere la tv pubblica Kan.

Netanyahu: “Continuiamo a perseguire gli assassini”

Nel frattempo continua a rimanere altissima la tensione in Medio Oriente. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l’attacco aereo di Israele all’Iran è stato “preciso e potente” e “ha raggiunto tutti i suoi obiettivi”.

“Siamo nel mezzo di una lunga e difficile guerra esistenziale – ha aggiunto -, che ci sta chiedendo un prezzo doloroso. Siamo determinati a continuare la lotta contro coloro che attentano alle nostre vite. Continueremo a perseguire gli assassini e i loro emissari”.

Sul camion piombato sulla folla a Tel Aviv ha commentato: “Aspettiamo un’indagine finale sull’incidente che ha avuto luogo questa mattina nella zona di Glilot, preghiamo tutti per la pace delle vittime”.