Camion piomba sulla folla a Passau in Germania e travolge un gruppo di pedoni: un morto e diversi feriti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in Germania, un camion ha travolto un gruppo di pedoni nel centro di Passau, in Baviera. Una donna di 37 anni è morta e altre sei persone sono rimaste ferite, tra cui la figlia 11enne della vittima.

Camion travolge pedoni a Passau in Germania

La tragedia è avvenuta nella mattinata di venerdì 29 dicembre, poco prima delle 10, a Passau, città della Bassa Baviera nel sud della Germania.

Secondo quanto riporta la Bild, un camion è piombato sulla folla in una zona a traffico limitato nel centro della città, nei pressi di un punto vendita di una catena di abbigliamento. L’area è stata chiusa e sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e mezzi di soccorso.

Il fatto ha fatto ripiombare per un po’ il Paese nell’incubo terrorismo, sulla scia di episodi simili avvenuti in passato sia in Germania che in altre città europee, ma la polizia ha escluso l’ipotesi dell’attentato. Si sarebbe trattato di un incidente, forse causato da un malore dell’autista del camion.

Morta una donna, diversi feriti

Il camion ha investito un gruppo di pedoni, provocando un morto e sei feriti. La vittima è una donna di 37 anni – morta sul colpo – che era assieme alla figlia di 11 anni, rimasta ferita.

Altri quattro pedoni sono stati trasportati in ospedale e ricoverati in gravi condizioni. Tra i feriti c’è anche l’uomo di 63 anni alla guida del camion, è stato estratto dall’abitacolo del mezzo e portato all’ospedale.

Cosa è successo

Il portavoce della polizia locale ha detto di ritenere che si sia trattato di un incidente, escludendo la pista dell’attentato terroristico. Secondo una prima ricostruzione, l’autista del camion stava lavorando, consegnando della merce.

Aveva appena effettuato una consegna ed era ripartito: il camion avrebbe investito i pedoni dopo avere sorpassato un veicolo fermo, finendo poi la sua corsa contro un muro.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori un malore accusato dal 63enne alla guida.