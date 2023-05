Camion perde il carico e blocca l'autostrada A4 Milano-Brescia: lunghe code, traffico in tilt dopo l'incidente

Traffico in tilt per la caduta di travi di ferro sulle corsie. Il tratto interessato è l’autostrada A4 Milano – Brescia all’altezza del km 214, dove nella mattinata di martedì 2 maggio, intorno alle ore 7:40, un camion è rimasto coinvolto in un sinistro e ha disperso il carico in strada. In brevissimo tempo si sono formate code lunghe diversi chilometri in entrambe le direzioni.

Il sinistro in autostrada

Sembra che il mezzo pesante sia stato coinvolto in un sinistro lungo la A4, all’altezza del km 214.

Secondo le prime ricostruzioni, però, l’incidente avrebbe interessato soltanto il camion e nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il tratto autostradale interessato dall’incidente, tra Brescia e Castegnato

L’autista avrebbe perso il controllo del camion, finendo contro il guardrail. Non sembra, però, aver riportato ferite.

Nel sinistro il mezzo avrebbe perso il carico che stava trasportando e l’avrebbe involontariamente disperso lungo le corsie dell’autostrada, bloccando gli altri automobilisti. Si tratterebbe di travi in ferro.

Lo stop al traffico

La caduta di materiale sull’asfalto ha imposto la chiusura del tratto autostradale interessato dall’incidente.

Si tratta di quello compreso tra Brescia Ovest e Castegnato in direzione Milano.

Le code hanno iniziato a formarsi quasi subito, già dalle 8 di mattina, formando diversi chilometri di code. Più di preciso 3 chilometri di coda in direzione Milano e 5 chilometri in direzione Brescia.

Bloccata anche la tangenziale Sud fino a Roncadelle e code sulla A4 pure verso Venezia, a causa dei curiosi.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Il messaggio di Autostrade per l’Italia agli automobilisti: “Agli utenti diretti verso Milano, dopo l’uscita a Brescia Ovest, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada a Ospitaletto”.

Nei casi, invece, di lunghe percorrenze: “si consiglia di prendere la A21 e successivamente la A1 in direzione Milano”.

Altro incidente in autostrada

Un giorno prima, l’1 maggio, un grave incidente lungo l’autostrada A1 era costato la vita a una donna.

Una coppia stava viaggiando verso Roma, quando lui ha perso il controllo della moto. Il sinistro è avvenuto all’altezza di Teano, in provincia di Caserta.

Per la donna, 52 anni, non c’è stato nulla da fare. L’uomo è, invece, stato trasportato all’ospedale.