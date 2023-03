Camion in fiamme sulla statale 36 a Lierna prima di entrare in galleria: strada chiusa e traffico bloccato

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Incidente quello segnalato nella mattinata di martedì 14 marzo 2023 lungo la statale di Lierna, in provincia di Lecco: un camion ha preso fuoco poco prima di entrare in galleria. Si tratta del secondo caso in pochi giorni sulla stessa strada.

Camion in fiamme sulla Statale 36 di Lierna

Mattinata di traffico intenso lungo la Statale 36 del Lago di Como, che collega l’hinterland milanese fino al confiner svizzero partendo da Sesto San Giovanni e arrivando in corrispondenza del passo dello Spluga.

Stando a quanto riportato, i vigili sono intervenuti per spegnere un incendio divampato a partire da un camion: il mezzo pesante trasportava mangime e non è ancora chiaro come siano scaturite le fiamme.

Fonte foto: Vigili del Fuoco Le immagini diffuse dai Vigili del Fuoco dell’incidente lungo la Statale 36

L’incidente è avvenuto all’altezza del km 67 nei pressi di Lierna, piccolo comune italiano detto La Rocca di poco più di 2.000 abitanti che guarda sul promontorio di Bellagio.

L’incidente prima delle gallerie Scoglio e Fiumelatte

Il camion andato a fuoco stava viaggiando verso nord: si è fermato poco prima di entrare nelle gallerie Scoglio e Fiumelatte. In questo modo, probabilmente, ha evitato una situazione peggiore causata dal fumo e dalle fiamme.

I pompieri sono intervenuti con due mezzi, riferiscono fonti locali di Lecco, un’autopompa e un’autobotte. L’intervento si è reso necessario nelle prime ore della mattinata e ha richiesto la chiusura provvisoria della Statale 36.

Inevitabile il traffico, deviato con un’uscita obbligatoria ad Abbadia, verso la Strada Provinciale 72. Fortunatamente, non vengono riportate notizie di feriti, neppure il conducente del mezzo pesante.

Pochi giorni fa un caso identico sempre sulla SS36

Quanto accaduto nella mattinata del 14 marzo, non è una novità per la Statale 36. Solo pochi giorni fa, il 6 marzo, all’altezza di Mandello del Lario un altro camion è andato a fuoco mentre si trovava in galleria.

Attorno alle 7.30 del mattino, il camionista 64enne si è accorto di una nuvola di fumo nero proveniente dal retro del suo autoarticolato. Tuttavia, non si è fermato: è riuscito a proseguire nella sua corsa verso nord, verso Colico ed evitare così il propagarsi di un incendio in galleria.

A quanto pare, il problema in questo caso è stato dovuto al surriscaldamento dei freni o ad un cortocircuito. Una volta uscito dalla galleria, il camionista ha cercato di spegnere da solo le fiamme fino all’arrivo dei vigili del fuoco.