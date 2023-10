Camion in fiamme sull'autostrada A12 tra Sarzana e Carrara verso Genova: tratto chiuso e lunghe code

Mattina di fuoco quella sulla A12, tra i caselli di Sarzana e Carrara: per cause ancora da accertare, un camion che trasportava imballaggi di plastica ha preso fuoco. Una grossa colonna di fumo nero si è levata dal mezzo, con l’aria che è diventata irrespirabile per tutti gli automobilisti rimasti bloccati nelle lunghe code che si sono formate a causa della chiusura della tratta.

L’incidente sulla A12

L’incidente è avvenuto di prima mattina nella giornata di oggi – lunedì 9 ottobre – sull’autostrada A12 in direzione Genova, tra i caselli di Carrara (Massa-Carrara) e Sarzana (La Spezia).

Dalle prime informazioni fin qui giunte un camion che trasportava imballaggi in plastica pressata, per cause ancora in fase di accertamento, ha preso fuoco mentre procedeva sulla carreggiata.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tratta di A12 sulla quale un camion che trasportava imballaggi di plastica ha preso fuoco, mandando in tilt il traffico con la creazione di code chilometriche

In poco tempo, mentre i soccorsi si mobilitavano per raggiungere la tratta interessata, una grossa colonna di fumo nero si alzava dal mezzo in fiamme, con un forte e acre odore di plastica bruciata che si spandeva su tutta l’area.

L’arrivo dei soccorsi

In poco tempo sul posto sono accorsi gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco, da subito impegnati per spegnere l’incendio divampato dal mezzo pesante.

Non si segnalano feriti, ma il tratto autostradale in direzione Genova è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso, il che ha favorito la formazione di diversi chilometri di coda in entrambe le direzioni.

La colonna di fumo nero era visibile anche da molto lontano, e il forte odore di plastica bruciata ha costretto tutti gli automobilisti fermi in coda a rinchiudersi nelle proprie vetture, nel tentativo di respirare il meno possibile l’aria resa tossica dalla combustione del materiale trasportato dal camion.

Chilometri di code, traffico in tilt

Il tratto dell’autostrada A12 è stato chiuso da Carrara a Sarzana, in direzione di Genova, con una coda che, intorno alle ore 10:30, ha raggiunto i dodici chilometri a partire già dallo svincolo Versilia fino allo svincolo Sarzana.

Stesso discorso anche per l’opposto senso di marcia, con il traffico in direzione Livorno che è man mano aumentato, fino a formare una coda di oltre due chilometri di lunghezza.

Resta per il momento chiuso il tratto in direzione Genova, tra i caselli di Carrara e Sarzana, mentre la società autostrade Salt (Società Autostrada Ligure Toscana) ha invitato gli “utenti diretti a Genova a proseguire per Firenze”.