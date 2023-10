Camion in fiamme sull'autostrada A1 a Fabro: code chilometriche e traffico in tilt per l'incendio

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Ancora una giornata complicata per l’autostrada del Sole. Poco prima delle 18.30 di giovedì 12 ottobre, sulla A1 Milano-Napoli un incendio ha letteralmente messo a soqquadro il traffico tra Chiusi e Fabro in direzione Roma. Un camion carico di carta è andato in fiamme, causando non solo il panico tra gli automobilisti, ma anche la temporanea chiusura del tratto autostradale all’altezza del km 410. I pompieri del distaccamento di Montepulciano sono intervenuti per lavorare instancabilmente, al fine di spegnere le fiamme che avvolgono il mezzo pesante.

I soccorsi

La situazione ha richiesto un’azione coordinata, con il supporto di uomini e mezzi dai distaccamenti dei Vigili del Fuoco di Cortona (Arezzo) e Orvieto (Terni).

Nel frattempo, la polizia stradale è sul posto, assicurando il controllo del traffico, mentre i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l’Italia, direzione del 4° tronco di Firenze, stanno lavorando congiuntamente per gestire l’incidente.

L'incendio è avvenuto in A1 all'altezza di Fabro, nel Ternano

Non solo il camion è stato colpito dall’incendio, ma anche la vegetazione circostante ha subito danni. L’uscita obbligatoria di Chiusi in direzione Roma ha registrato una coda di oltre 5 chilometri.

Percorsi alternativi

Il suggerimento per coloro in viaggio in direzione della capitale, dopo aver passato Chiusi, è stato quello di adottare come soluzione l’uscita dalla viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada a Fabro.

Per i viaggiatori che devono coprire lunghe distanze, come alternativa è stato consigliato di anticipare l’uscita a Valdichiana, prendere la E45 e rientrare in autostrada ad Orte.

Riapertura alle 19.30

Fortunatamente, poco dopo le 19, sulla A1 Milano-Napoli, il tratto tra Chiusi e Fabro in direzione Roma è stato riaperto, consentendo finalmente la ripresa del traffico.

Tuttavia, le operazioni di rimozione del mezzo pesante erano ancora in corso, il che ha significato che il traffico è stato deviato in uscita alla stazione di Chiusi, da dove è stato consentito di rientrare in autostrada in direzione Roma.

La situazione ha generato ulteriori disagi, con code che si estendono per ben 5 chilometri in corrispondenza dell’uscita di Chiusi. La pazienza è d’obbligo per gli automobilisti intrappolati in questa situazione, mentre si lavora per ripristinare la normalità del traffico.