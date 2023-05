Camion in fiamme sull'autostrada a 10 a Camporosso: la mossa del conducente per salvarsi, traffico bloccato

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Un incidente si è verificato nella mattinata del 31 maggio sull’autostrada dei Fiori, all’altezza di Camporosso, in direzione Francia, dove un tir ha preso fuoco sulla carreggiata, causando il blocco del traffico e forti disagi per la viabilità in entrambe le direzioni.

Il tir in fiamme sulla A10

Un tir, che trasportava un carico di frutta, è andato in fiamme nella mattinata di oggi, 31 maggio, sull’autostrada dei Fiori, in un tratto compreso nella A10, tra i caselli di Bordighera e Ventimiglia, all’altezza di Camporosso, comune della provincia di Imperia, in Liguria.

Secondo le prime informazioni fin qui giunte, il grosso mezzo avrebbe preso fuoco poco prima delle 9, in un tratto a doppio senso di marcia con scambio di carreggiata.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tratta dell’A10, tra Ventimiglia e Bordighera, sulla quale ha preso fuoco un tir, causando forti disagi alla circolazione

Il conducente è riuscito a mettersi in salvo e, soprattutto, ad evitare danni ad altri veicoli presenti in quel momento su entrambe le corsie della tratta temporaneamente a doppio senso.

L’arrivo dei soccorsi

A stretto giro sono giunti sul posto gli operatori sanitari della Croce Verde Intemelia e i vigili del fuoco, impegnati in primis a spegnere il rogo nato dal tir, dal quale era poi partita una densa colonna di fumo nero.

Successivamente i pompieri hanno messo in sicurezza la zona, operazione per la quale è stato necessario chiudere il tratto di autostrada in entrambe le direzioni di marcia.

Giunti anche gli agenti della polizia stradale, impegnati negli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’avvenimento e stabilire le cause del rogo. Sano e salvo l’autista del tir, curato sul posto dagli operatori sanitari.

Il traffico sulla A10

Solo ieri, un diverso incidente aveva causato forti rallentamenti sulla medesima strada. Anche il rogo odierno al tir ha causato non pochi disagi su una tratta sulla quale già si procedeva a velocità ridotta e a doppio senso di marcia, a causa di alcuni lavori della società Autostrada dei Fiori, che ha in concessione da ANAS la rete autostradale interessata.

In seguito all’incidente e all’intervento dei mezzi di soccorso infatti, sono stati chiusi i tratti autostradali tra Bordighera e Ventimiglia in direzione Francia e quello tra Ventimiglia e Bordighera in direzione Italia.

In conseguenza alle chiusure, lunghe code sono andate formandosi sulle carreggiate interessate: 5 chilometri tra Bordighera e Ventimiglia in direzione Francia, come riporta lo stesso sito di Autostrada dei Fiori, e ben 11 chilometri tra il confine di stato e Bordighera in direzione Italia.