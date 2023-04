Camion di traverso sull'A1 tra Fidenza e Fiorenzuola: perso il carico, traffico bloccato. Grave l'autista

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Grave incidente sull’Autostrada del Sole A1: un camion ha sbandato ed è uscito di strada al chilometro 78 sud, tra i caselli di Fiorenzuola d’Arda e Fidenza, in direzione Bologna. L’autista è stato trasportato all’ospedale di Parma in gravi condizioni. Traffico bloccato con lunghe code.

Incidente sulla A1 tra Fidenza e Fiorenzuola

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che attorno alle 14:00 di giovedì 6 aprile ha visto un camion sbandare, scontrarsi contro il guard rail e perdere il carico.

Il luogo è stato immediatamente raggiunto dai vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola, da un’ambulanza del 118 e da un’équipe medica a bordo di un elisoccorso.

Fonte foto: Tuttocittà Nell’immagine il tratto di autostrada A1 in cui il traffico è stato bloccato: le criticità riguardano la porzione fra l’allacciamento per Fiorenzuola e lo svincolo per Fidenza.

Gli agenti della polizia stradale di Parma e di Guardamiglio sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Incidente che ha provocato a sua volta un tamponamento all’altezza di Pontenure.

Il tratto di autostrada coinvolto è stato chiuso da Piacenza Sud a Fidenza in direzione Bologna al fine di consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

La situazione del traffico

Chi proviene da Piacenza e marcia in direzione Fidenza è obbligato a prendere l’uscita al casello di Piacenza Sud.

Alle 16:30 Autostrade ha segnalato una coda di 4 km tra il bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Fidenza. Entrata consigliata verso Bologna: Fidenza. Uscita consigliata provenendo da Milano: Piacenza Sud su Complanare di Piacenza sud.

Viene segnalato inoltre un tratto chiuso tra Bivio A1/Inizio Complanare Piacenza e Fidenza. Entrata consigliata verso Bologna: Fidenza. Uscita consigliata provenendo da Milano: Basso Lodigiano.

La giornata nera dell’autostrada A1

Quella di giovedì 6 marzo è una giornata nera per chi transiti sui segmenti nord della A1: in mattinata si è verificato un doppio incidente fra Modena e Reggio Emilia, in direzione Milano.

Coinvolti in tutto cinque tir, uno dei quali trasportava sostanze pericolose. L’incidente ha paralizzato il traffico creando lunghe code.

Il primo incidente ha visto coinvolti tre autocarri che si sono scontrati al chilometro 149,3, al bivio tra Modena Nord e Reggio Emilia.

Il secondo incidente ha visto coinvolti altri due tir al chilometro 154.