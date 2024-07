Camion che trasporta carta si ribalta e prende fuoco sulla A14 a Cesena, autostrada bloccata verso Bologna

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un camion si è ribaltato e ha preso fuoco lungo l‘autostrada A14 dopo essere entrato in contatto con un altro mezzo pesante nel tratto di Cesena. Il tir, che trasportava un carico di carta, è stato avvolto dalle fiamme nel pomeriggio di martedì 2 luglio 2024.

Incidente sulla A14 tra due camion

Secondo quanto emerso, l’incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 2 luglio, attorno alle 17, tra Valle Rubicone e Cesena in direzione Bologna.

Due camion, per cause ancora da accertare, sono entrati in contatto lungo il tratto autostradale. Ad avere la peggio è stato uno dei due mezzi pesanti che si è ribaltato.

L'incidente è stato registrato sulla A14 in direzione Bologna

Camion in fiamme

Il tir che si è ribaltato sulla A14 dopo l’urto con l’altro mezzo stava trasportando carta. Poco dopo l’impatto con l’asfalto il camion ha preso fuoco.

Avvolto dalle fiamme, il mezzo pesante ha bloccato il passaggio delle automobili che arrivavano in direzione Bologna.

Autostrada chiusa e traffico

A causa dell’incidente è stata bloccata la circolazione autostradale, con lunghe code registrate verso Bologna.

Si segnalano incolonnamenti per oltre 4 chilometri all’uscita di Rimini e tutti gli automobilisti provenienti da Ancona e diretti verso il capoluogo emiliano sono stati deviati lungo la via Emilia, rientrando in autostrada al casello di Cesena.