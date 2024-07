Camilla Suozzi chiama i genitori dopo l'appello in tv, la 14enne scomparsa a Bologna sarebbe con un ragazzo

La ragazzina scomparsa a Pianoro, vicino Bologna, chiama i genitori e comunica di stare bene: potrebbe presto avviarsi verso una lieta conclusione il caso di Camilla Suozzi, 14enne sparita nel nulla una decina di giorni fa e della quale si sono occupate anche trasmissioni televisive. Martedì 2 luglio la giovane ha chiamato i suoi genitori. Pare che con lei ci sia un ragazzo.

Telefonata dopo Pomeriggio 5 News

La telefonata di Camilla Suozzi ai genitori è arrivata dopo l’appello dei suoi cari alla trasmissione Pomeriggio 5 News.

Camilla non ha svelato in quale luogo si trovi. Si è limitata a fare sapere che sta bene, che è lontana da Rimini e che è in compagnia di un ragazzo del quale non ha voluto rivelare l’identità. Pare che al momento della chiamata Camilla si trovasse a bordo di un treno.

Il commento dei genitori

“Veramente incredibile, ci ha detto che sta bene. Non credo abbia visto la trasmissione, però subito dopo l’appello ci ha chiamato da un numero privato”, ha raccontato la madre di Camilla in collegamento con la trasmissione Mediaset.

“Sembra lontana da Rimini. Adesso è in treno e speriamo di riabbracciarla presto. Lei è con qualcuno ma non ha voluto dire con chi è adesso. Non ci ha detto nulla. Adesso ha interrotto la telefonata e noi ci dobbiamo mobilitare. Lei è stata un po’ vaga nel discorso e ha parlato di questo ragazzo”, ha aggiunto la donna.

“Adesso lei è con questo ragazzo, sarà maggiorenne. Lei ha detto di essere innamorata e vuole stare con lui“, ha concluso il padre.

Gli avvistamenti

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni di persone che annunciavano di avere incontrato Camilla Suozzi.

Nel weekend precedente alla telefonata, la ragazzina era stata avvistata e fotografata su un autobus che dalla Stazione centrale di Rimini porta a Bellaria. Ma la vera svolta nel caso è arrivata solo con la telefonata della diretta interessata.

Anche il sindaco di Bellaria, Filippo Giorgetti, era sceso attivamente in campo per cercare Camilla Suozzi: “Restiamo in contatto a ogni ora del giorno e con ogni mezzo a disposizione con tutti, albergatori compresi nella speranza di poterla trovare al più presto”, aveva dichiarato al Corriere della sera.