Cameriere 29enne trovato morto in B&B a Osnago vicino Lecco: cadavere scoperto dai colleghi, malore fatale

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tragedia di un Bed & Breakfast di Osnago, in provincia di Lecco, dove un giovane di 29 anni è stato trovato privo di vita vicino le stanze. Il ragazzo, un cameriere della struttura, è stato trovato dai colleghi che hanno subito lanciato l’allarme, ma per lui era troppo tardi.

Morto 29enne in B&B

Il dramma si è consumato nella mattina di lunedì 7 agosto 2023, quando i militari dell’Arma e il 118 sono stati chiamati dal bar BeeFour di Osnago dopo che alcuni dipendenti avevano trovato il corpo di un collega 29enne nei locali retrostanti l’esercizio. Il giovane, un 29enne che risiedeva nelle stanze di servizio della struttura, è stato trovato riverso in terra.

Immediati i soccorsi a piazza Loreto presso la struttura che si affaccia sulla rotatoria della provinciale 342 dir, ma purtroppo per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Il giovane, cameriere della struttura, sarebbe stato stroncato da un malore fulminante.

Fonte foto: Tuttocittà.it

I sospetti e l’allarme

A ritrovare il corpo del 29enne, come detto, sono stati alcuni colleghi. Il giovane, infatti, come ogni mattina era atteso al bar per iniziare il proprio turno, ma il ritardo ha fatto insospettire i dipendenti.

Andati verso la sua camera hanno fatto il macabro ritrovamento, col giovane riverso a terra. Immediata la chiamata al 118, con i sanitari di Areu che hanno provato a rianimarlo, ma inutilmente. Il ragazzo, infatti, sarebbe stato colto da malore e la morte era forse avvenuta da diverso tempo.

Aperta indagine

Dai primi accertamenti sembrerebbe che il 29enne sarebbe stato stroncato da un malore, probabilmente un arresto cardiocircolatorio fulminante, dovuto forse alle sue condizioni di salute già precarie, ma ulteriori verifiche sono state condotte dagli uomini dell’arma intervenuti sul posto.

Secondo quanto trapela, infatti, sembra che il 29enne facesse uso di sostanze stupefacenti e che il malore potrebbe essere stato causato da queste. Sono comunque in corso ulteriori verifiche condotte dai carabinieri della compagnia di Merate per comprendere le cause e i contorni della tragedia, col pm di turno che ha disposto l’autopsia che verrà eseguita nella giornata di martedì 8 agosto 2023 per non escludere alcuna pista per fare chiarezza sulla morte del giovane cameriere.