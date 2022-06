Cameriera chiede la paga e viene pestata a sangue in un ristorante di Riva Trigoso: la ricostruzione choc

Picchiata per aver chiesto quanto le spettava per il suo lavoro: è successo a una cameriera di un ristorante a Riva Trigoso, frazione di Sestri Levante, nella città metropolitana di Genova. La donna, una 40enne, si era recata in mattinata per riscuotere il compenso per le sue prestazioni lavorative, quando è stata colpita in faccia da uno dei titolari.

La ricostruzione del pestaggio

Dopo essersi beccata il pugno, la donna è caduta a terra e altri due uomini avrebbero continuato a infierire su di lei, provocandole diverse ferite.

È questa la ricostruzione scioccante effettuata dai carabinieri di Riva, dopo che la donna è stata soccorsa, come riporta l’Ansa. A chiamare i militari e il 118 sono stati alcuni passanti.

Non è chiaro perché i tre uomini avrebbero reagito così alla richiesta della donna. Dopo il loro arrivo, i carabinieri hanno sentito i tre presunti responsabili che si trovavano nel ristorante.

I soccorsi

La donna, dopo il pestaggio, è stata portata al pronto soccorso di Lavagna e ha riportato alcune contusioni e una ferita alla testa.