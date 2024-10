Cambio ora solare tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, dall'insonnia ai risparmi: quali sono gli effetti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Si avvicina il weekend in cui scatterà il cambio dell’ora solare che, ogni anno, porta con sé diversi effetti sulla vita quotidiana dei cittadini.

Quando c’è il cambio dell’ora solare nel 2024

Nel 2024, il passaggio dall’ora legale all’ora solare avverrà nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre.

Alle 3 del mattino di domenica 27 ottobre bisognerà spostare le lancette dell’orologio indietro di un’ora, riportandola alle 2. Il cambio dell’ora solare, quindi, ci regalerà un’ora in più di sonno, ma avrà anche l’effetto di ridurre la quantità di luce diurna a disposizione, col sole che tramonterà prima, anticipando così l’arrivo del buio.

Fonte foto: iStock

Alle 3 del mattino di domenica 27 ottobre 2024 bisognerà spostare indietro le lancette di un’ora.

Gli effetti del cambio dell’ora solare sul sonno

Il cambio dell’ora solare ha effetti sulla salute. A tal proposito, l’ospedale San Raffaele ha condiviso i consigli di Luigi Ferini Strambi, professore ordinario di Neurologia all’Università Vita – Salute San Raffaele e direttore del Centro di Medicina del Sonno all’IRCCS Ospedale San Raffaele Turro.

Luigi Ferini Strambi, nello specifico, ha spiegato come minimizzare gli effetti del cambio dell’ora solare sul sonno, con la regola del 3-2-1:

smettere di mangiare 3 ore prima di andare a letto, poiché la digestione può interferire con il sonno;

smettere di lavorare 2 ore prima;

smettere di usare dispositivi elettronici, come tablet, telefoni e computer, 1 ora prima di dormire, per favorire la produzione di melatonina, l’ormone che concilia il sonno.

In merito a come affrontare l’insonnia, la nota dell’ospedale San Raffaele suggerisce:

se non ci si addormenta entro mezz’ora, alzarsi altrimenti il cervello collega il disturbo del sonno al letto, proseguire con le proprie attività rilassanti e coricarsi di nuovo appena si avverte sonnolenza;

se si decide di leggere, tenere più libri sul comodino e, in caso di insonnia, scegliere quello meno avvincente;

se si utilizza la sveglia del cellulare, non mettere lo smartphone sul comodino.

Gli effetti del cambio dell’ora solare sui risparmi

Il cambio dell’ora solare non ha solo effetti sulla salute, ma anche sui risparmi, dal momento che meno luce del sole significa maggior uso della luce artificiale.

Nel 2023, la Sima (Società Italiana di Medicina Ambientale) aveva stimato che l’adozione dell’ora legale permanente tutto l’anno produrrebbe in Italia minori consumi di energia pari a “circa 720 milioni di kwh”, equivalenti, considerate le tariffe della luce in quel momento, “a un risparmio pari a 204 milioni di euro annui“.

Chiaramente, la stima non tiene conto degli ultimi effetti delle guerre in Ucraina e in Israele sulle tariffe.

Quando torna l’ora legale nel 2025

L’ora legale tornerà ufficialmente nel 2025 l’ultima domenica di marzo: il 31 marzo 2025. Quel giorno, le lancette saranno spostate nuovamente avanti di un’ora, ottenendo giornate all’apparenza più “lunghe” fino all’autunno successivo.