Cambio caldaia: detrazioni, perché conviene e offerte

È il momento di cambiare la vecchia caldaia. Detrazioni, bonus e offerte ci mettono in condizioni di effettuare un cambio caldaia che sia non solo conveniente dal punto di vista economico, ma anche energetico, per rispondere alle esigenze dell’ultimo periodo. Scopriamo le detrazioni, i benefici, ma soprattutto le offerte migliori per non perdere questa occasione.

Sostituzione caldaia, perché conviene

A volte la sostituzione della caldaia è dovuta a un guasto, altre invece rappresenta una scelta ben ponderata e intelligente per ottenere numerosi vantaggi. Il primo riguarda una efficienza maggiore nel riscaldamento. Il progresso tecnologico infatti ha consentito di creare caldaie a condensazione in grado di abbattere i consumi, garantendo prestazioni ottimali anche grazie all’aggiunta di dispositivi smart come quelli per il controllo del clima.

I risultati si possono constatare da subito: un riscaldamento efficiente, ma con minori consumi e costi legati all’energia. Un buon modo per risparmiare sul costo del riscaldamento! In più non dobbiamo dimenticare che il cambio caldaia è prima di tutto una scelta fatta per l’ambiente. La tecnologia a condensazione permette di ridurre il consumo di emissioni, recuperando il calore dei fumi di combustione. Una scelta consapevole per il futuro del nostro mondo.

Incentivi cambio caldaia 2022

Fra i buoni motivi per cambiare la caldaia, passando a quella a condensazione, c’è anche l’opportunità di usufruire delle detrazioni al 50% e 65% dell’Ecobonus per tutti gli interventi di efficientamento energetico. L’agevolazione, in particolare, prevede la possibilità di usufruire della cessione del credito al 65% (Ecobonus) se si sostituisce la vecchia caldaia con una a maggiore efficienza energetica e di usufruire della Detrazione del 50% (Bonus Ristrutturazioni) nel caso di installazione di nuova caldaia a condensazione classe A.

Non solo: per le riqualificazioni energetiche dei condomini la percentuale di detrazione può arrivare sino al 75%, mentre se vengono associate agli interventi del Sismabonus, possono raggiungere l’85% del totale. Infine non va dimenticata la possibilità di una cessione del credito dell’Ecobonus, un’opportunità interessante per chi vorrebbe realizzare degli interventi di riqualificazione energetica, ma non ha la possibilità di anticipare le spese.

Offerte caldaie a condensazione

Cambiare caldaia conviene, sia per la casa che per l’ambiente, grazie alle detrazioni e a tantissimi vantaggi. Sì, ma quale offerta scegliere? Plenitude, ad esempio, propone un’ottima offerta caldaia a condensazione. Il pacchetto prevede la sostituzione della propria caldaia con una a maggiore efficienza energetica, godendo della cessione del credito al 65% e dello sconto progressivo sino a 300 euro.

Fra le offerte caldaie a condensazione con installazione risulta una fra le più convenienti grazie all’installazione compresa nel prezzo e alla riduzione immediata dei consumi sino al 30% rispetto alla vecchia caldaia non a condensazione. Un termostato Smart (che varia in base al modello acquistato), un kit salva-caldaia e valvole intelligenti. I prezzi partono da 924 euro grazie al Contributo efficienza (con uno sconto di 100 euro su gamma EGEL310 e di 300 euro su gamma EGEL510 e EGEL710 valido fino al 21/12/2022) e alla cessione del credito al 65% (Ecobonus). Il sopralluogo del tecnico per valutare l’impianto è gratuito, così come lo smaltimento della vecchia caldaia dopo che sarà stata installata quella nuova.

Contenuto offerto da Plenitude.