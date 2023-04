Cambia il reddito di cittadinanza con Gil e Gal oltre Pal dal 2024: come fare domanda e chi può richiederli

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Sono tre le misure di sostegno al reddito che il governo ha intenzione di introdurre per sostituire il reddito di cittadinanza. Andranno a regime dal primo gennaio del 2024, subito dopo lo stop al reddito di cittadinanza, e prevedono diverse forme di integrazione o sostituzione del reddito. Si tratta, nello specifico, di: garanzia per l’inclusione (Gil), garanzia per l’attivazione lavorativa (Gal) e prestazione di accompagnamento al lavoro (Pal). Gli importi e i criteri di accesso sono diversi: ecco quali sono nel dettaglio.

A chi spetta la garanzia per l’inclusione (Gil)

La garanzia per l’inclusione (Gil) è destinata alle famiglie che al proprio interno hanno un minore, un over 60, un disabile o un invalido civile. Il richiedendo dovrà essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due continuativi. Per ricevere il Gil il beneficiario deve avere un Isee inferiore a 7.200 euro, mentre il reddito familiare nell’arco dell’anno non deve superare i seimila euro.

Sono esclusi dalla garanzia per l’inclusione anche coloro che possiedono navi, barche, auto con cilindrata superiore ai 1.600 cc e moto con cilindrata superiore ai 250 cc. Inoltre, non possono ricevere il contributo anche i proprietari di una prima casa con valore superiore ai 150mila euro (valore ai fini Imu) e di una seconda casa con valore superiore ai 30mila euro. Infine, i depositi bancari non possono superare i 10mila euro.

A quanto ammonta la garanzia per l’inclusione

L’importo sarà inferiore a quello del reddito di cittadinanza che, come abbiamo detto, andrà a terminare il 31 dicembre 2023. A partire dal 2024 i beneficiari della garanzia per l’inclusione riceveranno il sussidio sulla Carta di inclusione.

Ma a quanto ammonterà l’importo? Per un single sarà pari a 500 euro al mese, con 280 euro in più sotto forma di contributo per l’affitto. Per una famiglia composta da due adulti e due minori l’importo può arrivare fino a 850 euro al mese (più 280 euro per l’affitto) e la durata del sussidio sarà di 18 mesi, rinnovabili per altri 12 dopo un mese di stop.

In caso di rifiuto della prima e unica offerta di lavoro, che non potrà essere inferiore a un mese, il diritto alla garanzia per l’inclusione decade. Chi assume a tempo indeterminato un beneficiario del Gil avrà un incentivo pari a due anni di decontribuzione totale.

Fonte foto: ANSA Maria Elvira Calderone, Ministro del Lavoro

Garanzia per l’attivazione lavorativa: beneficiari e importo

Un’altra forma di sussidio che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza è la garanzia per l’attività lavorativa (Gal). Questa forma di sostegno al reddito spetta agli individui tra i 18 e i 59 anni con Isee non superiore ai seimila euro che, all’interno della propria famiglia, hanno un disabile, un minore, un over 60 o un invalido civile.

La garanzia per l’attivazione lavorativa dura un anno e l’importo è pari a 350 euro al mese, cumulabili con altri 175 euro spettanti a un secondo componente del nucleo familiare. È previsto l’obbligo di aderire a un percorso personalizzato per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Prestazione di accompagnamento al lavoro: a chi spetta e quanto vale

La terza forma di sussidio introdotta dal governo è la prestazione di accompagnamento al lavoro (Pal). Si tratta di un sussidio destinato alle persone occupabili che non hanno, nel nucleo familiare, minori, disabili, over 60 e invalidi civili. Il Pal vale tre mesi (dal primo settembre al 31 dicembre 2023) e l’importo è di 350 euro al mese.

A riceverlo saranno coloro che non riceveranno più il reddito di cittadinanza dopo averlo ricevuto per sette mesi nel 2023. I beneficiari devono aver sottoscritto il Patto per il lavoro e devono essere inseriti in una misura di politica attiva (formazione, lavori socialmente utili e servizio civile).