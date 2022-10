Caltanissetta, insegnante arrestato: accusa di violenza sessuale su bimba di 11 anni. Indagine e testimonianze

Un professore di una scuola media di Caltanissetta è stato arrestato. L’accusa è pesante: avrebbe abusato del suo ruolo in una scuola statale per avvicinare, in più occasioni, una ragazzina di 11 anni in modo inopportuno con frasi oltre il consentito e le avrebbe toccato il seno.

La confessione della bambina a un’altra professoressa

La bambina ha raccontato cosa è accaduto a un’altra docente la quale ha provveduto a mettere al corrente della situazione la vicepreside.

“Tali confidenze non hanno sortito alcun effetto”, hanno però sottolineato gli investigatori della Polizia.

Fonte foto: ANSA

La denuncia dei genitori

La giovanissima vittima, quindi, si è rivolta ai propri genitori che hanno denunciato i fatti, risalenti allo scorso giugno. Il docente ora si trova agli arresti domiciliari.

La testimonianza dei compagni della bimba

Ascoltati anche i compagni della bambina che “hanno riferito di altri comportamenti inopportuni e frasi inadeguate pronunciate dal docente in classe”, hanno riferito sempre gli agenti di Polizia che stanno lavorando al caso.

La ragazzina è stata poi ascoltata dal gip alla presenza di una psicologa e l’uomo è stato posto ai domiciliari.