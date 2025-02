Călin Georgescu arrestato in Romania, Musk sbotta: chi è il candidato presidente pro Putin "chiamato da Dio"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Călin Georgescu, candidato alle presidenziali romene, è stato arrestato a Bucarest con l’accusa di aver istigato azioni contro l’ordine costituzionale. Le accuse coinvolgono anche i suoi collaboratori. L’interrogatorio è avvenuto dopo una serie di perquisizioni che hanno portato al sequestro di 10 milioni di dollari. Elon Musk ha definito l’arresto “assurdo”.

Georgescu arrestato e interrogato

Călin Georgescu, candidato presidente filorusso in Romania, è stato arrestato a Bucarest mentre si preparava a presentare la sua candidatura per le elezioni del 4 maggio.

L’accusa principale riguarda l’istigazione ad azioni contro l’ordine costituzionale nell’ambito di un’indagine sulle presunte interferenze russe nelle elezioni. Ma ci sono anche false dichiarazioni e promozione in pubblico del culto di persone che hanno commesso crimini contro l’umanità.

Fonte foto: ANSA Proteste pro Georgescu in Romania

Le autorità hanno condotto 47 perquisizioni, trovando 10 milioni di dollari in contanti e biglietti aerei per Mosca. Georgescu ha respinto le accuse sui social, denunciando un “palese” tentativo di bloccare la sua candidatura. Nonostante abbia negato legami con il Cremlino, le sue dichiarazioni pubbliche riflettono spesso la propaganda russa, come l’affermazione che “l’Ucraina è uno Stato artificiale”.

Per cosa sono indagati

L’inchiesta coinvolge 27 persone vicine a Georgescu, tra cui Horațiu Potra, un capo mercenario operativo in Africa. Le accuse includono istigazione pubblica contro l’ordine costituzionale romeno, avvio di un’organizzazione fascista e false dichiarazioni sulle fonti di finanziamento della campagna elettorale.

L’indagine ha rivelato legami finanziari sospetti e l’utilizzo di prestanome per il riciclaggio di denaro. Le accuse attuali ricordano quelle mosse a dicembre contro il presidente filo-europeo Johannis, accusato di aver utilizzato account TikTok a favore di Georgescu.

La decisione della Corte costituzionale di annullare il primo turno delle elezioni ha sollevato dubbi sulla democrazia in Romania, subito riprese e commentati dai politici internazionali da una parte e l’altra dello schieramento.

Il commento di Elon Musk

Elon Musk, per esempio, ha definito l’arresto di Georgescu “assurdo”, proseguo l’azione agitazione di tensioni geopolitiche in Europa. In un post su X, Musk ha scritto: “Hanno appena arrestato la persona che ha ottenuto più voti alle elezioni presidenziali rumene”.

Il sostegno a Georgescu non proviene però solo da Mosca, anche il vicepresidente Usa JD Vance ha criticato la Romania per l’annullamento delle elezioni, parlando di “repressione politica” contro i populisti.

Da parte sua Georgescu continua a godere di un ampio sostegno popolare, grazie anche e soprattutto al malcontento verso i partiti tradizionali e alle accuse di interferenze estere nelle elezioni romene.