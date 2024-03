Calendario scolastico 2024/2025 per tutte le scuole: quando si inizia in ogni regione e giorni di vacanza

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il calendario scolastico per l’anno 2024/2025 in Italia è stato annunciato, con le date di inizio e fine delle lezioni che variano da regione a regione. Da nord a sud, le aule si apriranno a partire dal 5 settembre fino al 16 settembre, mentre l’ultimo giorno di scuola varierà tra il 7 e il 10 giugno 2025. Grande attesa anche per il calendario delle festività e delle vacanze, con studenti e genitori pronti a programmare qualche “ponte” o uscita fuori porta.

Il nuovo calendario scolastico: date di inizio e fine della scuola in ogni regione

Sono state quindi definite, per la maggior parte, le scadenze del prossimo calendario scolastico, mentre gli studenti di tutta Italia (e relative famiglie) hanno già iniziato a prendere nota per programmare idealmente ferie e impegni.

Mentre diverse regioni d’Italia hanno già divulgato le date per il prossimo anno, annunciando il via e la chiusura delle lezioni per le scuole primarie, secondarie e dell’infanzia, è importante sottolineare che come sempre tali date possono variare considerevolmente da una regione all’altra.

Le prime scuole ad aprire saranno a Bolzano, con avvio delle lezioni il 5 settembre 2024

I primi a iniziare saranno a Bolzano

Gli studenti della Provincia Autonoma di Bolzano saranno tra i primi a tornare sui banchi di scuola per l’anno accademico 2024/2025, con il primo giorno di lezione fissato giovedì 5 settembre 2024. Il termine delle lezioni, invece, è programmato per il 10 giugno 2025.

Nella regione Lombardia, l’anno scolastico 2024/2025 avrà inizio il 10 settembre 2024, mentre la sua conclusione è prevista per l’8 giugno 2025. Tuttavia, per le scuole dell’infanzia, il via è anticipato al 5 settembre 2024, con la chiusura fissata per il 27 giugno 2025.

Quando inizia la scuola per Lazio, Veneto e nelle altre regioni

Le scuole in diverse regioni italiane, tra cui Friuli Venezia Giulia, Veneto e Valle d’Aosta, apriranno i battenti mercoledì 11 settembre 2024.

Il termine delle lezioni sarà fissato per il 7 giugno sia per Veneto che per Friuli Venezia Giulia, mentre la Valle d’Aosta proseguirà fino al 10 giugno.

Nel Lazio, la campanella suonerà più tardi rispetto alle altre regioni, ovvero il 16 settembre 2024 e la scuola si concluderà il 7 giugno 2025.

Ponti, festività e vacanze nel nuovo calendario scolastico

Oltre alle date di inizio e fine delle lezioni, nel calendario scolastico 2024/2025 sono già previste le festività nazionali.

La prima è la Festa di Ognissanti, che cade il 1 novembre di ogni anno. Segue la Festa dell’Immacolata Concezione, l’8 dicembre, precedente alle vacanze natalizie che di solito iniziano il 23 dicembre e terminano con l’Epifania il 6 gennaio.

Dopo le festività natalizie, diverse regioni italiane osservano una pausa durante il periodo del Carnevale, mentre le vacanze pasquali sono comuni in tutto il Paese, previste dal 17 al 22 aprile del 2025.

Altre date da ricordare sono la Festa della Liberazione il 25 aprile, la celebrazione dei Lavoratori il 1 Maggio e la Festa della Repubblica il 2 giugno.