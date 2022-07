Caldo record, tregua finita in Italia: dall'Africa arriva una nuova ondata di calore, picchi fino a 40°C

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

L’ondata di temporali e di fresco che ha interessato negli ultimi giorni molte zone del Nord Italia, dividendo la Penisola in due, ha avuto vita breve. Il mese di agosto è infatti in procinto di iniziare all’insegna di roventi masse d’aria, in arrivo direttamente dal deserto del Sahara.

La situazione resterà stabile ancora per poco grazie all’aumento della pressione atmosferica, con i venti che soffieranno da Maestrale senza portare le temperature all’estremo. Ma il quadro cambierà nel giro di qualche giorno.

Nuovo anticiclone africano in arrivo

A confermare che la tregua al caldo anomalo è già arrivata alla fine sono le supposizioni degli esperti del meteo. Le previsioni indicano l’arrivo del famigerato anticiclone africano di matrice subtropicale a partire dai primi giorni di agosto.

Fonte foto: 123RF L’anticiclone africano provocherà un nuovo aumento delle temperature

Dall’interno del Sahara viaggerà verso l’Europa e il mar Mediterraneo. L’ennesima invasione dell’aria calda di questa anomala estate provocherà un sensibile incremento delle temperature in tutte le regioni d’Italia.

Le temperature della fiammata africana

I valori massimi dovrebbero continuare a salire fino a raggiungere nuovamente picchi fino a 40°C.

A soffrire maggiormente l’ondata di calore saranno le zone interne di Puglia, Sicilia e Sardegna, ma anche Milano, Bologna, Padova, Pavia, Firenze e Roma potrebbero sfiorare le temperature più elevate.

Lo scudo anticiclonico potrebbe lasciare qualche pertugio solo su alcune aree del Nord, dove correnti più fresche e instabili potrebbero insidiarlo facendo breccia, con l’ipotesi di temporali soprattutto sull’arco alpino.

Le previsioni

Il weekend compreso tra sabato 30 e domenica 31 luglio sarà caratterizzato prevalentemente dal sole, con temperature stabili al Nord ma con qualche temporale sul Triveneto.

Possibili rovesci sugli Appennini e sul basso Lazio, qualche pioggia in Campania e sul cosentino. Il resto del Sud resterà comunque soleggiato e caldo.

Da lunedì 1° agosto il calore inizierà a spargersi gradualmente in tutta la Penisola. A partire da martedì 2 le temperature inizieranno poi ad aumentare sempre di più.

Il caldo si farà sentire in particolare sulle pianure del Nord, sulle regioni tirreniche e sulle due Isole maggiori, dove i valori termici si porteranno diffusamente oltre i 35°C. In città come Firenze e Roma potrebbero essere raggiunti picchi fino a 38°C.