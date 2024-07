Caldo africano ma anche allerta meteo per temporali al Nord: le regioni più colpite secondo le previsioni

Le previsioni meteo della seconda settimana di luglio vedono l’Italia ancora divisa in due: maltempo al Nord con temporali, caldo africano nel resto del Paese, soprattutto al Sud, dove splende il sole. Diverse regioni in allerta per l’arrivo di precipitazioni violente, con nubifragi e grandine. Ma anche ondate di calore in diverse città.

Allerta meteo arancione in Lombardia

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione per la giornata di lunedì 8 luglio.

Nel dettaglio, si tratta di un allarme per rischio idraulico nelle seguenti zone della Lombardia:

Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali.

Fonte foto: 123RF

Allerta meteo gialla in 3 regioni

Per rischio idraulico nelle seguenti zone:

Trentino-Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Poi per rischio temporali nelle seguenti zone:

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano.

Infine per rischio idrogeologico:

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano;

Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano; Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Pianura settentrionale;

Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Pianura settentrionale; Trentino-Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Dove farà caldo: il bollino sulle ondate di calore

Secondo il Ministero della Salute, in alcune città farà comunque molto caldo, stando al bollettino sulle ondate di calore.

Martedì 9 luglio, infatti, è previsto bollino arancione a:

Frosinone: 36 gradi

36 gradi Latina: 38 gradi

38 gradi Perugia: 33 gradi

33 gradi Rieti: 34 gradi

34 gradi Roma: 36 gradi

Mercoledì 10 luglio invece a:

Bologna: 38 gradi

38 gradi Bolzano 33 gradi

33 gradi Campobasso: 32 gradi

32 gradi Firenze: 36 gradi

36 gradi Frosinone: 37 gradi

37 gradi Latina: 38 gradi

38 gradi Palermo: 36 gradi

36 gradi Perugia: 35 gradi

35 gradi Pescara: 34 gradi

34 gradi Rieti: 34 gradi

34 gradi Roma: 36 gradi

36 gradi Trieste: 38 gradi

38 gradi Viterbo: 36 gradi

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Martedì 9 luglio

Nord : giornata soleggiata con locali addensamenti nuvolosi, specie al pomeriggio sui rilievi, senza fenomeni di rilievo. Temperature in generale aumento, massime tra 29 e 33 gradi;

: giornata soleggiata con locali addensamenti nuvolosi, specie al pomeriggio sui rilievi, senza fenomeni di rilievo. Temperature in generale aumento, massime tra 29 e 33 gradi; Centro: prevalenza di sole su tutti i settori, salvo qualche addensamento sull’Appennino Tosco-Emiliano con possibilità di isolati rovesci. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi;

prevalenza di sole su tutti i settori, salvo qualche addensamento sull’Appennino Tosco-Emiliano con possibilità di isolati rovesci. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi; Sud: ben soleggiato su tutti i settori con l’anticiclone africano, con qualche disturbo sull’Appennino campano. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi.

Mercoledì 10 luglio

Nord: in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo al pomeriggio qualche temporale di calore sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 30 e 34 gradi;

in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo al pomeriggio qualche temporale di calore sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 30 e 34 gradi; Centro : tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi;

: tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi; Sud: stabile e soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi.

Giovedì 11 luglio

Nord: giornata stabile e ben soleggiata su tutte le regioni con qualche addensamento nuvoloso sui monti al pomeriggio. Clima caldo e afoso. Temperature stabili, massime tra 30 e 35 gradi;

giornata stabile e ben soleggiata su tutte le regioni con qualche addensamento nuvoloso sui monti al pomeriggio. Clima caldo e afoso. Temperature stabili, massime tra 30 e 35 gradi; Centro: ben soleggiato su tutti i settori, qualche locale addensamento in Appennino. Clima caldo. Temperature in lieve aumento, massime tra 33 e 37 gradi;

ben soleggiato su tutti i settori, qualche locale addensamento in Appennino. Clima caldo. Temperature in lieve aumento, massime tra 33 e 37 gradi; Sud: prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi con solo qualche annuvolamento a evoluzione diurna sui rilievi. Temperature stazionarie con clima molto caldo, massime tra 33 e 38 gradi.

Venerdì 12 luglio

Nord – Al nord ovest : nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, coperto con pioggia debole sulle pianure lombardo piemontesi, piogge di forte intensità sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est : Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, coperto con pioggia moderata sulle Dolomiti, sereno altrove;

: nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, coperto con pioggia debole sulle pianure lombardo piemontesi, piogge di forte intensità sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. : Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, coperto con pioggia moderata sulle Dolomiti, sereno altrove; Centro – Sul tirreno: Sereno. Sull’adriatico: Sereno;

– Sereno. Sull’adriatico: Sereno; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra, sereno altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico e sulle Murge, sereno altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sul catanese e sulla zona etnea, nubi sparse con ampie schiarite su interne siciliane, sereno altrove.