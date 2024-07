Dopo le accuse di stalking a carico di Morgan nei confronti di Angelica Schiatti e la decisione di Warner Music di interrompere la collaborazione con il cantautore brianzolo, arriva la reazione di Calcutta. Quest’ultimo, oltre a confermare quanto raccontato dalla fidanzata Angelica Schiatti a Selvaggia Lucarelli, ha anche puntato il dito contro l’etichetta in una lunga nota pubblicata su Instagram.

Calcutta lascia Warner Music Italia

A seguito della decisione di Warner Music di interrompere il rapporto lavorativo con Morgan, Calcutta ha affidato ai social i suoi commenti sul caso. Il cantautore di ‘Frosinone’ ha attaccato duramente l’etichetta. In primo luogo, Edoardo d’Erme (questo il nome di battesimo di Calcutta) ha confermato quanto riferito dalla fidanzata Angelica Schiatti in un’intervista a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano; dall’altra, Calcutta si è scagliato contro Warner Music per aver ingaggiato Marco Castoldi.

Secondo Calcutta, infatti, l’etichetta sarebbe già stata al corrente dei comportamenti dell’ex Bluvertigo nei confronti di Angelica Schiatti, e nonostante tutto aveva accolto la voce di ‘Altrove’ nel proprio roster.

Fonte foto: IPA Dopo le rivelazioni di Angelica Schiatti su Morgan e le accuse di stalking, Calcutta attacca durante Warner Music: “Erano a conoscenza dei fatti”

Calcutta ha affidato ai social il suo commento. Il cantautore ha accusato Warner Music Italia di aver “deciso di offrire un contratto a questo persecutore nonostante fosse a conoscenza dei fatti”. Per questo motivo Edoardo d’Erme dichiara la sua volontà di “interrompere ogni mio possibile rapporto lavorativo con questa etichetta”.

Oltre ad annunciare che le sue canzoni non saranno più disponibili per gli altri artisti del roster, Calcutta sottolinea che “tutti i suoi dipendenti non saranno più i benvenuti ai miei concerti”. “Chi si comporta così restando in silenzio, ai miei occhi è complice“, conclude il cantautore.

Calcutta conferma le rivelazioni di Angelica Schiatti

In una storia precedente, Calcutta ha confermato quanto riferito dalla fidanzata Angelica Schiatti su Morgan a Il Fatto Quotidiano. Di più, l’artista ha rincarato la dose sostenendo che “i fatti atroci riportati nell’articolo sono solo una piccola parte di quelli accaduti”.

Edoardo d’Erme aggiunge che i fatti avrebbero “modificato la nostra vita più di quanto si possa immaginare” e ricorda che “vicende simili” spesso “finiscono nel peggiore dei modi”.

Morgan accusato di stalking

Come detto in apertura, Angelica Schiatti ha accusato Morgan di stalking. Il processo lo vede indagato per stalking e diffamazione ed è in corso presso il tribunale di Lecco.

Morgan e Angelica Schiatti si sono conosciuti nel 2014 e hanno condiviso un flirt. Nel 2019 i due si sono riscoperti, ma la loro frequentazione è durata tre anni. Proprio a seguito della fine della relazione Morgan avrebbe assunto atti persecutori nei confronti della cantautrice, oggi fidanzata con Calcutta.

Selvaggia Lucarelli ha raccolto la testimonianza di Angelica Schiatti e ha pubblicato alcuni screenshot delle conversazioni avvenute tra i due ex fidanzati su WhatsApp. Addirittura, Morgan avrebbe preso in affitto un appartamento a pochi metri dall’abitazione di Schiatti e Calcutta.