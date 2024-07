Calciatore morto annegato dopo il naufragio dello yacht in Marocco: Akhrif giocava nell'Ittihad Tanger

Tragedia in Marocco. Il calciatore Abdellatif Akhrif, giovane attaccante dell’Ittihad Tanger, è morto a seguito di un incidente in yacht avvenuto al largo delle coste di Tetouan. Altri due calciatori risultano dispersi.

Marocco, morto un calciatore

Come riporta goal.com, Akhrif, 24 anni, si trovava a bordo di un piccolo yacht con altri tre compagni di squadra che è affondato per cause ancora da accertare.

L’attaccante ha perso la vita, mentre Abdelhamid Maali è stato salvato dalla Marina Reale dopo essere stato disperso in mare.

Le ricerche per gli altri due calciatori coinvolti nel naufragio, Salman El Harrak e un altro giocatore non ancora identificato, proseguono senza sosta.

Chi era Abdellatif Akhrif

Akhrif, nato nel 2000, era cresciuto nelle giovanili dell’Ittihad Tanger, esordendo in prima squadra nel 2019.

Aveva totalizzato circa 50 presenze con la maglia della sua città natale, ritagliandosi per lo più un ruolo da riserva, ma mostrando grandi doti tecniche: era considerato uno dei giovani più promettenti della squadra. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel mondo del calcio marocchino e nella comunità di Tanger.

Ittihad Tanger in lutto

Il naufragio è avvenuto a circa 800 metri dalla costa, quando i calciatori si sono tuffati dal loro yacht a causa del forte vento.

Le condizioni meteo avverse hanno ostacolato le operazioni di soccorso ad opera della Marina Reale e della gendarmeria reale.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare e le autorità stanno conducendo le indagini per fare luce su quanto accaduto. Stando al racconto del calciatore salvato, Akhrif non aveva il salvagente quando si è tuffato in acqua.

Come riportano i media marocchini, la dirigenza dell’Ittihad Tanger, sconvolta per la scomparsa di Akhrif, sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione.

Il vice presidente Anass Mrabet ha parlato all’agenzia Reuters dichiarandosi sconvolto per quanto accaduto ai ragazzi della squadra, che milita nella prima divisione marocchina.