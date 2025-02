Calciatore Gabriel Popó trovato morto dai compagni di squadra, il brasiliano aveva 26 anni: club sconvolto

È morto a 26 anni per infarto miocardico acuto. Il suo corpo è stato trovato privo di sensi dai compagni di squadra in ritiro. Così se n’è andato Gabriel Protasio Gomes, noto ai tifosi come Gabriel Popó, calciatore con ruolo di cenrtocampista nel XV de Jaú, squadra con sede nella città di Jaú, nello Stato di San Paolo.

La morte di Gabriel Popó

Domenica 16 febbraio, i giocatori dell’Esporte Clube XV de Novembro, noto anche come XV de Jaú, si stavano preparando per la colazione prima di una partita della Serie A3 del Campeonato Paulista.

Dopo il ritrovamento, il centrocampista era stato ricoverato d’urgenza e aveva ricevuto le cure del caso all’ospedale Santa Casa de Jaú. Ma le sue condizioni erano troppo gravi, e il giovane è spirato.

Popó non era stato convocato per la partita, ma aveva deciso di andare comunque in ritiro con i compagni. Popó era stato ingaggiato dalla squadra all’inizio di quest’anno e viveva nella sede del club brasiliano. Lascia una figlia di quattro anni.

Il comunicato della squadra

Dopo la morte di Gabriel Popó, la squadra del XV de Jaú ha pubblicato una nota per esprimere cordoglio e vicinanza ai familiari del centrocampista:

È con immenso dolore e immensa tristezza che annunciamo la scomparsa dell’atleta Gabriel Protásio, detto Popó. […] Nel rispetto di questo momento di lutto, e di comune accordo tra il XV de Jaú, l’União Suzano e la Federação Paulista de Futebol, la partita prevista per oggi è stata annullata. In questo momento di dolore, esprimiamo la nostra solidarietà alla famiglia, ai soci del club, agli amici e ai colleghi di Gabriel Popó. Che la sua memoria sia onorata e che possiamo trovare la forza di affrontare questa perdita irreparabile.

Ad esso è poi seguito un video commemorativo del calciatore:

Gabriel Popó: eterno nella nostra storia e nei nostri cuori. Niente ci prepara a un addio come questo. Popó se n’è andato senza arrendersi, ma la sua gioia, il suo talento e la sua passione per il calcio rimarranno vivi in ​​ognuno di noi. Popó, giocheremo, indosseremo quel mantello e diventeremo più forti per te!

Minuto di silenzio per Gabriel Popó

Per onorare la memoria di Gabriel Popó, la Federação Paulista de Futebol ha indetto un minuto di silenzio prima delle partite.