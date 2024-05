Il calciatore Albert Gudmundsson del Genoa a processo per molestie sessuali: rischia fino a 16 anni di carcere Il calciatore islandese del Genoa Albert Gudmunsson è finito a processo per un'accusa di molestie sessuali: rischierebbe da 1 a 16 anni di carcere

Il fuoriclasse del Genoa Albert Gudmundsson è stato rinviato a giudizio con l’accusa di molestie sessuali. Il fantasista islandese rischierebbe la reclusione da 12 mesi fino a 16 anni per la vicenda risalente all’estate scorsa, secondo la quale avrebbe abusato di una donna conosciuta in un locale di Reykjavik. Le indagini, che avevano portato il giocatore ad essere escluso dalla Nazonale, si erano concluse con un’archiviazione a marzo, ma la presunta vittima ha fatto ricorso in appello, ottenendo la riapertura del caso e l’apertura del processo.

L’accusa a Albert Gudmundsson

La donna aveva presentato una denuncia contro il giocatore subito dopo il presunto caso di molestie sessuale, nell’agosto 2023. Un caso che aveva spinto la presidentessa della federcalcio a prendere immediatamente provvedimenti: “Posso confermare che sul nostro tavolo c’è una segnalazione riguardante una denuncia per reati sessuali” aveva dichiarato la numero uno della federazione Vanda Sigurgeirsdóttir.

Notizia in aggiornamento…