Calciatore 12enne colpito da un fulmine a Chieti Scalo durante gli allenamenti: soccorso in campo, gravissimo

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un drammatico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 agosto a Chieti Scalo, durante gli allenamenti di una squadra di calcio giovanile presso il campo Celdit. Un ragazzo di soli 12 anni è stato improvvisamente colpito da un fulmine, con l’impatto che ha innescato un pericoloso arresto cardiaco, lanciando l’allarme per la sua vita. Soccorso tempestivamente con l’ambulanza del 118, gli sono state applicate tempestivamente le manovre rianimatorie salvavita. La situazione resta critica e il giovane atleta lotta in ospedale per sopravvivere.

I soccorsi

La risposta pronta e professionale dei soccorritori del 118 è stata fondamentale per la sopravvivenza del ragazzo. La dottoressa Marialuisa D’Emilio, l’infermiere Giuseppe Gentile e l’autista soccorritore Jacopo Malandra si sono mossi con tempestività e precisione, eseguendo manovre rianimatorie che hanno riavviato il suo cuore e gli hanno restituito il battito vitale.

Il 12enne ora si trova a lottare per la sua ripresa presso l’ospedale Ss Annunziata di Chieti, con la possibilità di un trasferimento al nosocomio di Pescara.

Fonte foto: Tuttocittà Il tragico incidente è avvenuto al campo Celdit nella zona di Chieti Scalo

Le procedure salvavita

L’incidente mette in luce l’importanza cruciale delle procedure di pronto intervento e di emergenza, soprattutto in luoghi frequentati da giovani atleti e appassionati di sport.

Il giovanissimo ragazzo, la cui unica “colpa” è stata coltivare la passione per il calcio, si è trovato vittima di un evento improvviso e spaventoso che ha sconvolto familiari, amici e conoscenti.

Gli episodi simili

Incidenti di questo tipo non sono certo all’ordine del giorno, ma purtroppo non sono infrequenti. Lo scorso 21 luglio, un uomo è stato colpito da un fulmine nella centrale piazza Porta Nuova a Verona, durante una tempesta.

L’uomo, di nazionalità straniera, colto dal temporale si era rifugiato sotto un albero nei giardini vicino al distributore di benzina. Il fulmine ha colpito sia l’albero che l’uomo. Le condizioni dell’uomo sono subito apparse gravi, rendendo necessario il trasporto in codice rosso all’ospedale di Verona Borgo Trento, anche se non in pericolo di vita.

Colpiti da un fulmine

Soltanto pochi giorni prima un episodio del tutto simile nel centro ricreativo estivo di Colico, provincia di Lecco: un fulmine ha colpito un albero, che è caduto ferendo un 16enne. Un coetaneo del ragazzo è stato anch’esso centrato dalla scarica.

Entrambi i ragazzi di 16 anni sono stati ricoverati in codice rosso, uno all’ospedale Manzoni con trauma cranico e l’altro all’ospedale civile di Gravedona con ustioni. L’incidente è avvenuto, anche in questo caso, mentre i due cercavano riparo dalla pioggia.