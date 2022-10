Caivano, trovato in un terreno il cadavere di un 45enne: era scappato dal reparto di psichiatria

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Macabra scoperta a Pascarola, frazione del comune di Caivano in provincia di Napoli, dove nella mattina di domenica 9 ottobre è stato rinvenuto in un terreno il cadavere di un uomo.

Si tratta di un 45enne che era scomparso lo scorso 3 ottobre dall’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Era ricoverato nel reparto di psichiatria e si era improvvisamente allontanato senza lasciare alcuna traccia. Sul caso sono in corso le indagini.

La scoperta del cadavere

Della vittima non si avevano più notizie da sei giorni. Poi i carabinieri della stazione di Caivano hanno trovato il suo corpo senza vita, concludendo così le ricerche in modo drammatico.

Fonte foto: Virgilio Notizie La macabra scoperta del cadavere è avvenuta in un terreno situato nella frazione di Pescarola, nel Napoletano

Secondo le indiscrezioni dei quotidiani locali la salma era già in avanzato stato di decomposizione e per questo il riconoscimento non sarebbe stato semplice. L’ipotesi è dunque che l’uomo sia morto diversi giorni fa.

Indagini in corso

In seguito al tragico rinvenimento i militari dell’Arma della compagnia locale si sono messi immediatamente al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

L’area in cui si trovava il cadavere è stata delimitata per consentire tutte le operazioni del caso e il recupero dei resti.

Ipotesi morte naturale

Secondo quanto si apprende, al momento non si esclude che il 45enne scappato dal reparto di psichiatria sia deceduto per cause naturali.

Per capire esattamente cosa sia successo occorrerà tuttavia attendere la fine dell’attività investigativa.

Come riportato da ‘NapoliToday’ il ricovero nell’ospedale di Frattamaggiore farebbe pensare che la vittima vivesse in uno stato di agitazione.