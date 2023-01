Cagliari, violenza sessuale sulla figlia 15enne della compagna: condannato a 3 anni e 6 mesi

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un uomo di 55 anni è stato condannato dal tribunale di Cagliari a tre anni e sei mesi di carcere per aver commesso violenza sessuale nei confronti della figlia 15enne dell’allora compagna. Come riportato da Ansa, i carabinieri hanno prelevato il libero professionista, per condurlo alla casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta, comune dell’area metropolitana del capoluogo sardo.

La vicenda

La vicenda risale al 2018 a seguito della denuncia presentata ai carabinieri dall’ex compagna. La donna aveva accusato l’uomo di aver tentato di convincere la figlia 15enne ad avere un rapporto sessuale con lui.

L’adolescente sarebbe riuscita a sottrarsi dalla presa del 55enne e a scappare, raccontando tutto alla madre. Dagli accertamenti sarebbe poi emerso che in precedenza il compagno della madre avrebbe inviato in altre occasioni alla ragazzina foto e video a luci rosse.

La condanna

I militari dell’Arma della Stazione di Sant’Avendrace hanno dato esecuzione a Cagliari dell’ordine per l’espiazione della pena in regime carcerario, trasmesso nella stessa giornata dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica. Il condannato è stato trasferito nel penitenziario e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’ultimo caso di violenza

È di qualche giorno fa uno degli ultimi casi di violenza nei confronti di minorenni: a Catania un uomo di 50 anni è stato arrestato con l’accusa di aver abusato di un migrante orfano, arrivato da poco in Italia via mare insieme ad altri migranti. La vittima si trova ora ospite in un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati.

Secondo quanto emerso, in occasione di diversi incontri, l’indagato aveva commesso abusi sulla vittima in cambio di esigue somme di denaro, sigarette e birre.

Sarebbe stato lo stesso uomo a rivolgersi a una volante perché il minorenne gli aveva rubato il cellulare in occasione di uno degli incontri. Dagli accertamenti sarebbero emersi gli episodi di violenza nei confronti del migrante.