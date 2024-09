Cagliari, muore accoltellato un 27enne: fermato il presunto omicida, era un suo conoscente

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nuovo delitto in Sardegna, nel Cagliaritano. Un 27enne è morto dopo essere stato accoltellato ad Assemini. C’è già un presunto assassino che è stato individuato e fermato dai carabinieri: conosceva la vittima e l’avrebbe uccisa dopo una lite.

Chi era il 27enne accoltellato e ucciso a Cagliari

Si chiamava Alessandro Cambuca, il ragazzo ucciso a colpi di fendenti al petto e al collo. È stato ucciso in un’abitazione ad Assemini, vicino Cagliari. Quando l’hanno trovato gli inquirenti, era in una pozza di sangue per le ferite inflittegli.

Era di Villaspeciosa, a pochi chilometri di distanza dal luogo del delitto, aveva due figlie, di sette e due anni, da due diverse relazioni. Da poco si era trasferito in un paese limitrofo per convivere con la sua compagna, da cui aveva avuto la secondogenita.

Fonte foto: Tuttocittà L’uomo è morto in un’abitazione di Assemini, Cagliari

Delitto ad Assemini, Cagliari: fermato il presunto omicida

La tragedia si è consumata alle prime luci dell’alba di domenica 29 settembre. Vani i tentativi di salvare Alessandro Cambuca che era stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso. Le sue condizioni erano critiche ed erano apparse subito disperate.

Secondo le prime ricostruzioni, è stato colpito da un conoscente che poi si era dato alla fuga.

Dopo alcune ore di ricerca, in mattinata, i carabinieri hanno individuato e fermato il presunto omicida, sempre nella zona di Cagliari. L’aggressore – anch’egli di Villaspeciosa, come riporta L’Unione Sarda – è stato portato in caserma per essere interrogato dal pm Marco Cocco: è accusato di omicidio.

Le reazioni

I fatti hanno scosso ancora una volta la Sardegna che nelle ultime ore è stata funestata da diversi omicidi. All’ospedale Brotzu di Cagliari, lo stesso dove è deceduto il 27enne, sono in corso le autopsie delle cinque persone uccise nella strage di Nuoro. Mentre solo poche ore dopo la morte di Cambuca, era stato ritrovato morto l’ex calciatore del Cagliari, Andrea Capone.

Nel commentare la notizia, il sindaco di Villaspeciosa, Gianluca Melis si è detto allibito e frastornato. “Lo conoscevo da sempre, un bravo ragazzo, un po’ vivace ma sempre gentile ed educato, normalissimo. La nostra è una piccola comunità, ci conosciamo tutti e tragedie del genere colpiscono”, ha scritto su Facebook.

Della vicenda ha parlato anche il sindaco di Assemini, Mario Puddu. “La nostra comunità è scossa da questo tragico evento. Questi continui fatti di cronaca ci allarmano e ci lasciano la brutta sensazione, per non dire convinzione, che la vita sembra avere sempre meno valore. Ed è un fatto che noi non possiamo né dobbiamo accettare e su cui è necessario fermarsi a riflettere”, queste le sue parole.