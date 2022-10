Cagliari, crollata Aula magna dell'Università: intervengono i Vigili del Fuoco

L’Aula magna dell’Università di Cagliari è crollata all’improvviso intorno alle 22 della serata di oggi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella sede della facoltà di Geologia dell’Ateneo sardo, in via Trentino, alla ricerca di eventuali persone coinvolte nel disastro. Stando alle ultime informazioni non risultano né vittime né feriti.

Sul posto sono arrivate alcune ambulanze, oltre ai soccorritori che stanno impiegando anche cani e droni per la ricerca di eventuali dispersi sotto le macerie. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono a lavoro per scongiurare il coinvolgimento di persone. Sul luogo si sono recati anche il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e il Rettore Francesco Mola.

🔴 #Cagliari, in corso dalle 21.55 un intervento dei #vigilidelfuoco per il crollo dell’aula magna nell’università in via Trentino. Al momento non si ha alcuna segnalazione di persone coinvolte, sono in corso ricerche per escludere ogni possibilità [#18ottobre 23:00] pic.twitter.com/8ELNGHIUfJ

