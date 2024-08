Caduta per Gigione al concerto a Baia Felice: cede il palco e lui sprofonda. Il video dell'incidente

Un incidente ripreso dall’occhio attento dei fan di Gigione, tutti armati di telefonino per immortalare in video il concerto del cantate a Baia Felice, località marittima di Cellole, in provincia di Caserta: qualche salto sul palco, poi la caduta.

Il noto cantante napoletano si stava esibendo sulle note di Trapanerella, quando all’improvviso dopo un salto il palco ha ceduto e l’artista è letteralmente sprofondato. Il filmato è diventato in un attimo virale su TikTok. Nel video si sente lo sgomento dell’autrice delle riprese: "Oddio, è caduto".

Fortunatamente per il cantante originario di Boscoreale, in provincia di Napoli, solo lievi conseguenze: Gigione ha riportato soltanto qualche ematoma e subito dopo ha ripreso a cantare. L’artista, però, ha continuato senza più salire sul palco. Sui suoi canali social Gigione ha pubblicato un video per rassicurare i fan, ai quali ha detto: "Dopo la caduta libera di Gigione lo spettacolo è continuato alla grande" e ha dato appuntamento al prossimo show che si terrà ad Atrani, in provincia di Salerno, giovedì 22 agosto.

Gigione è il nome d’arte di Luigi Ciavarola, attivo nel mondo dell’intrattenimento dagli anni ’70 e con un seguito particolare che va da tutta la Campania al Lazio meridionale.