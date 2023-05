Cadono nel fiume facendo rafting a Laino Borgo (Cosenza): dispersa una ragazza minorenne

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Una ragazza risulta dispersa dopo essere caduta nelle acque nel fiume Lao a Laino Borgo, in provincia di Cosenza, mentre faceva rafting insieme ad alcuni compagni di scuola. Sono diversi gli adolescenti che sono caduti dal gommone, ma gli altri sono stati recuperati. In corso le ricerche.

Ragazza cade nel fiume facendo rafting

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì 30 maggio nel parco nazionale del Pollino nel nord della Calabria, nel territorio comunale di Laino Borgo (Cosenza).

Come riporta Ansa, durante un’escursione di rafting sul fiume Lao alcuni ragazzi di una scolaresca sarebbero stati sbalzati dal gommone sul quale si trovavano a causa delle acque ingrossate del fiume. Tre adolescenti caduti in acqua sono stati recuperati, mentre risulta dispersa una ragazza.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente sul fiume Lao a Laino Borgo, in provincia di Cosenza

Ricerche in corso

Sul posto sono in azione per le ricerche della giovane il personale del Nucleo speleo alpino fluviale del Soccorso Alpino della Calabria, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sul posto anche un elicottero dell’Aeronautica Militare.

Tutti in salvo gli altri ragazzi, una quarantina, rimasti bloccati sulla riva del fiume dopo l’incidente, in una zona impervia. Sono in corso le operazioni per evacuarli e portarli in luogo sicuro via terra.

La ricostruzione

I ragazzi, una quarantina di giovani di 16 e 17 anni, fanno parte di una scolaresca proveniente dalla provincia di Reggio Calabria. Stavano partecipando ad gita scolastica. Secondo quanto emerso, l’incidente si è verificato poco prima delle 16.

Per cause accidentali, la giovane e altri tre compagni sono caduti in acqua durante la discesa con il gommone. A lanciare l’allarme è stata una guida che si trovava su un secondo gommone con altri ragazzi. Il resto del gruppo è riuscito a raggiungere più a valle la sponda del fiume.