Cade ultraleggero a San Miniato vicino Pisa, due morti: il deltaplano era in fase di atterraggio, si indaga

Tragedia in provincia di Pisa: a San Miniato è caduto un ultraleggero mentre erano in corso le operazioni di atterraggio. Secondo le prime indiscrezioni, due uomini che si trovavano a bordo del deltaplano sono morti. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per ricostruire le dinamiche dell’incidente. L’episodio ha avuto luogo la mattina di domenica 9 giugno. Inutili i soccorsi: le due vittime sarebbero morte sul colpo.

Ultraleggero cade a San Donato

Le informazioni sulla tragedia sono ancora frammentarie. Come riporta ‘Il Tirreno’, la mattina di domenica 9 giugno un ultraleggero è precipitato in località Ponte a Egola a San Miniato, in provincia di Pisa.

Il deltaplano stava atterrando nell’avio superficie Tuscany Flight di via Cavane, quando per motivi ancora da accertare è caduto rovinosamente al suolo.

Fonte foto: TuttoCittà.it

Come ricostruisce ‘Corriere della sera’, alle 11:30 su luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco insieme al personale del 118 e la polizia.

‘Il Tirreno’ scrive che l’ultraleggero sarebbe precipitato “da un’altezza notevole“, ma per il momento non è dato avere informazioni più precise.

Due morti, inutili i soccorsi: le indagini

I vigili del fuoco hanno immediatamente estratto i due uomini dalla cellula dell’ultraleggero e hanno messo in sicurezza l’intera area. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altre che constatare il decesso delle vittime.

La polizia, intanto, si è subito adoperata per gli opportuni rilievi che potrebbero garantire la ricostruzione delle dinamiche dell’incidente.

Chi erano le vittime

I due uomini a bordo del deltaplano avevano 40 e 50 anni. Entrambi originari della zona di Valdera, tra Pontedera e Ponsacco. Secondo le prime informazioni riportate da ‘Corriere della sera’, uno di loro era pilota esperto con oltre 25 anni di esperienza.

Con il loro ultraleggero, le vittime erano partite da casa Bonello dove ha sede il Club del Volo di cui entrambi erano membri.

La tragedia del Ravennate

Nell’aprile 2023 un’altra tragedia ha colpito il mondo degli ultraleggeri. Tra Filetto e Villafranca, rispettivamente tra le province di Forlì-Cesena e Ravenna, un deltaplano si era schiantato al suolo un’ora dopo il decollo.

A bordo c’erano un istruttore di 69 anni e un allievo di 32, entrambi morti sul colpo dopo essere precipitati su un campo agricolo. Erano impegnati in un volo di esercitazione.