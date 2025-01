Cade nel vano ascensore della Clinica Parioli a Roma e precipita nel vuoto: 28enne in codice rosso

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un ragazzo di 28 anni è caduto nel vano ascensore della Clinica Parioli a Roma. Dopo essere precipitato nel vuoto per due piani, avrebbe riportato diverse fratture alle gambe. Si trova ora in codice rosso al Policlinico Umberto I, dov’è stato trasportato d’urgenza in codice rosso: in attesa di essere operato, sarebbe sempre rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Incidente in un ascensore nella Clinica Parioli a Roma

Un ragazzo di 28 anni è precipitato nel vano ascensore della Clinica Parioli, nell’omonimo quartiere di Roma, venerdì 17 gennaio.

Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe aperto la porta dell’ascensore al piano terra ma, non avendo trovato la cabina, sarebbe precipitato per due piani, finendo al -2 e riportando diverse ferite.

Fonte foto: Ansa L’intervento dei vigili del fuoco alla clinica

Dov’è successo

La vittima del grave incidente ha riportato fratture alle gambe, è ancora in condizioni critiche ma, pur ferendosi in modo grave, è sempre rimasto cosciente e vigile.

L’allarme è stato lanciato verso le ore 10:30 clinica medica privata e casa di cura romana.

Sul posto, in via Felice Giordano 8, sono subito arrivati agenti della polizia, vigili del fuoco e operatori del personale sanitario del 118.

La dinamica dell’incidente

Proprio i pompieri della squadra 9A Prati ed il nucleo SAF, insieme al Capo Turno Provinciale ed il Funzionario VVF, hanno provveduto al salvataggio dell’uomo che era rimasto intrappolato nel fondo del vano dell’ascensore.

I vigili del fuoco vi si sono calati, hanno soccorso l’uomo e lo hanno riportato in superficie, prima di affidarlo alle cure dei medici che, appurato le sue difficili condizioni, lo hanno trasportato in ospedale.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto in pieno centro a Roma. Restano da comprendere infatti i motivi per i quali l’ascensore non abbia funzionato correttamente. La polizia ha passato in rassegna le dichiarazioni dei testimoni per verificare se ci fossero elementi utile a ricostruire l’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.