Cade in bici e viene travolto dalla moglie in auto a Prevalle vicino Brescia: morto uomo di 53 anni

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragico incidente stradale a Prevalle, in provincia di Brescia. Un uomo di 53 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto condotta dalla moglie mentre stava andando in bicicletta. Secondo quanto emerso, la moglie lo stava seguendo con l’auto a pochi metri quando lui sarebbe scivolato.

Viene travolto dalla moglie in auto

L’incidente si è verificato nella serata di mercoledì 19 luglio 2023 a Prevalle (Brescia). Secondo quanto riporta il Giornale di Brescia, la vittima è un uomo di 53 anni originario dell’India e residente in paese.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’uomo stesse tornando a casa in bicicletta quando è stato involontariamente investito da un’auto condotta dalla moglie.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente a Prevalle, in provincia di Brescia

La dinamica

Secondo quanto riporta Brescia Today, l’incidente è avvenuto poco prima delle 22, mentre era in corso un violento temporale, in via Dante Alighieri, alla rotatoria all’incrocio con via Manzoni.

Il 53enne stava viaggiando in bici quando sarebbe scivolato, forse a causa dell’asfalto reso sdrucciolevole dalla pioggia. L’uomo sarebbe quindi finito sotto le ruote dell’auto che lo seguiva a pochi metri di distanza: a bordo la moglie e la figlia.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti il 118 con un’ambulanza e l’automedica, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Ferita non in modo grave e sotto choc la moglie: è stata trasportata in ambulanza con un codice giallo all’ospedale di Gavardo.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.