Cade il regime in Siria, i ribelli prendono Damasco: giallo su Bashar al Assad, sarebbe fuggito all'estero

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La fine di un’era. Nella notte tra sabato e domenica i ribelli jihadisti siriani hanno preso il controllo della capitale Damasco, praticamente senza incontrare resistenza da parte dell’esercito e delle forze di sicurezza. Le forze antigovernative hanno dichiarato che la Siria è “libera” e che il dittatore Bashar al Assad ha lasciato la capitale ed è fuggito, ma non si sa ancora dove.

Durante la notte tra sabato 7 e domenica 8 dicembre i ribelli che si oppongono al dittatore siriano Bashar al Assad hanno raggiunto la capitale Damasco e ne hanno preso il controllo, dopo una offensiva militare iniziata appena undici giorni fa.

Sui canali televisivi arabi e sui social si vedono video di migliaia di persone che sono scese in strada per festeggiare la fine del regime in Siria dopo 50 anni.

Le forze ribelli sono entrate a Damasco senza incontrare resistenza, perché l’esercito governativo si è ritirato e molte unità hanno semplicemente smesso di combattere.

Notizia in aggiornamento