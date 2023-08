Cade dallo scooter e viene travolto da un’autocisterna ad Assemini (Cagliari), muore un 23enne

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un operaio di 23 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto ad Assemini, in provincia di Cagliari, nel pomeriggio di martedì 8 agosto. Lo schianto è avvenuto sulla Provinciale 92, nella zona industriale di Macchiareddu. La vittima era alla guida di uno scooter.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda Giacomo Puddu – questo il nome del ragazzo – non è riuscito a fermarsi in tempo quando un’auto che lo precedeva si è fermata per cedere il passo a un’autocisterna che viaggiava in direzione opposta.

Lo scooter ha urtato la parte posteriore dell’auto e il 23enne è stato sbalzato in strada proprio mentre sopraggiungeva il mezzo pesante.

La vittima tornava a casa dopo un turno di lavoro

Niente da fare per il ragazzo, che è morto sul colpo. Il 23enne stava tornando a casa dopo un turno di lavoro in una delle fabbriche della zona. Residente nel comune di Assemini, Giacomo Puddu lavorava come operaio metalmeccanico.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che stanno lavorando alla corretta ricostruzione dell’incidente costato la vita all’operaio 23enne.

Le altre persone coinvolte nello schianto non hanno riportato conseguenze.