Cade dalla palestra di roccia e muore: l'uomo si stava arrampicando a Quero Vas in Valle di Schievenin

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Dramma in Valle di Schievenin: nella mattinata di domenica 2 luglio un uomo è caduto mentre si arrampicava in solitaria. Al loro arrivo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dello sportivo.

Stefano Cattelan morto durante un’arrampicata a Quero Vas

Si chiamava Stefano Cattelan, aveva 59 anni ed era residente a Mestre. Secondo la ricostruzione Cattelan ha raggiunto di buon mattino il comune di Quero Vas, nel Bellunese, per scalare la parete della locale palestra di roccia.

La Centrale operativa del 118 ha ricevuto una chiamata di soccorso attorno alle 9:20.

Fonte foto: Tuttocittà.it Quero Vas è un comune italiano di circa 3mila abitanti della provincia di Belluno in Veneto. È stato istituito il 28 dicembre 2013 dalla fusione dei comuni di Quero e Vas.

Un escursionista ha telefonato per denunciare la presenza di un corpo esanime, bardato con attrezzature da roccia.

Valle di Schievenin affollata di visitatori

Secondo quanto scrive il Corriere delle Alpi, domenica 2 luglio la Valle di Schievenin era affollata di turisti e scalatori.

C’era una grande presenza anche nella zona della palestra di roccia. L’escursionista si è avvicinato alla parete, che è strutturata in diversi percorsi verticali, e ha visto una corda penzolare senza nessuno che si stesse arrampicando.

L’uomo si è insospettito e si è avvicinato per verificare cosa stesse succedendo. In quel momento ha trovato il corpo di Stefano Cattelan.

Il posto è stato immediatamente raggiunto da carabinieri, operatori del soccorso alpino di Feltre e dall’elisoccorso di Treviso emergenza, atterrato all’ingresso della valle.

Ma una volta raggiunto il settore Parete della scuola dove si trovava il corpo, i soccorritori non hanno potuto fare nulla, se non prendere atto della tragedia.

Cattelan è morto sul colpo

Secondo la ricostruzione Cattelan, cadendo, sarebbe morto sul colpo. La corda di sicurezza, all’arrivo dei soccorsi, era ancora ancorata alla parete.

Il corpo di Cattelan è stato imbarellato e trasportato fino alla strada.