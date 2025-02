Cade dalla finestra della scuola Buzzi di Prato prima delle lezioni: studente 18enne in ospedale d'urgenza

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Paura a scuola a Prato. Uno studente di 18 anni è precipitato dalla finestra dell’istituto tecnico Buzzi. Il giovane è caduto dal secondo piano e ha riportato diverse lesioni: subito soccorso, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale. In corso le indagini per capire cosa sia successo.

Cade dalla finestra della scuola a Prato

L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, venerdì 28 febbraio, in una scuola superiore di Prato, l’istituto tecnico statale Tullio Buzzi.

Come riporta Repubblica, il fatto è avvenuto poco prima dell’inizio delle lezioni alle 8.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà Il fatto all’Its Tullio Buzzi di Prato

Uno studente di 18 anni che frequenta il quarto anno è precipitato da una finestra al secondo piano, cadendo nel cortile interno della scuola.

Grave studente di 18 anni

I genitori, subito informati, si sono precipitati a scuola. Immediati i soccorsi, allertati dal personale scolastico: sul posto sono arrivati un’ambulanza e l’automedica del 118.

Attivato anche l’elisoccorso, che ha poi trasportato il ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale Careggi di Firenze.

Da quanto emerso il giovane sarebbe in gravi condizioni: nella caduta ha riportato numerose lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

Sul posto sono intervenute anche la polizia locale e la polizia di stato che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Come riporta il Corriere Fiorentino, stando alle prime informazioni sarebbe stato escluso il coinvolgimento di altre persone.

Il 18enne sarebbe caduto dalla finestra da solo, resta da capire se si sia buttato o se si sia trattato di un incidente.