Cade dal cavalcavia dell'autostrada A4 a Vigonza vicino Padova, morta una donna: traffico in tilt verso Milano

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Una donna è morta dopo essere caduta dal cavalcavia lungo l‘autostrada A4 a Vigonza, in provincia di Padova. Sull’incidente, che ha provocato la chiusura del tratto in direzione Milano con ripercussioni sul traffico, non è esclusa alcuna ipotesi, dalla fatalità al gesto volontario.

Donna cade dal cavalcavia a Vigonza

L’episodio è avvenuto alle prime luci dell’alba di mercoledì 29 maggio, all’altezza del chilometro 368, vicino via Prati a Vigonza.

Per cause ancora da chiarire, una 30enne è precipitata nel vuoto, con una caduta di diversi metri che non le ha lasciato scampo. Non è escluso che, oltre alle ferite riportate nella caduta, la vittima possa essere stata investita anche dai mezzi in transito che non hanno fatto in tempo a frenare la marcia.

Fonte foto: Tuttocittà.it Vigonza, in provincia di Padova

Indagini sull’incidente

Sul posto oltre agli agenti della Polizia Stradale ci sono anche gli uomini della Scientifica che stanno effettuando tutti i rilievi del caso.

Al momento, secondo quanto trapela, non è esclusa alcuna ipotesi. La più battuta è quella del gesto estremo, ma non è escluso possa essersi trattato anche di una fatalità.

Gli investigatori stanno lavorando per fare chiarezza sull’accaduto, anche attraverso possibili occhi elettronici presenti in quel tratto che potrebbero aver immortalato la 30enne prima della caduta nel vuoto del cavalcavia della A4.

Traffico in tilt

A causa dell’episodio avvenuto alle prime luci dell’alba, il tratto autostradale della A4 ha avuto pesanti ripercussioni nel traffico.

In direzione Padova verso Milano sono stati registrati dai 10 ai 16 chilometri di coda. I disagi alla viabilità raggiungono Spinea.