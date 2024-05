Cade da una pala eolica a Salemi vicino Trapani, deceduto un operaio dopo un volo di 30 metri

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un operaio è precipitato da un altezza di 30 metri a Salemi, nel Trapanese. L’incidente si è verificato all’interno della struttura di una pala eolica. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 per i soccorsi medici e il magistrato locale di turno. Non c’è stata possibilità di salvare l’uomo.

Incidente alla pala eolica

Un operaio stava lavorando a una pala eolica nel territorio di Salemi, nella provincia di Trapani quando è precipitato da un’altezza di 30 metri. L’uomo è deceduto in seguito alla caduta, che è avvenuta all’interno della struttura.

I Vigili del Fuoco stanno cercando di recuperare il corpo dell’operaio, mentre sul posto sono sopraggiunti anche personale sanitario e il medico legale. Si attende anche il magistrato locale di turno.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incidente sul lavoro a Salemi: operaio cade da pala eolica e muore

Operaio perde la vita

Inutili i soccorsi medici. L’uomo a lavoro sulla pala eolica si trovava a circa 30 metri di altezza quando ha perso il controllo ed è caduto. Non è stato possibile far altro che decretare la tragica morte, che segna l’ennesimo giorno nero sul calendario in fatto di incidenti sul posto di lavoro.

La notizia arriva a pochi giorni dall’ultimo grave incidente sul lavoro e nello stesso giorno dei funerali di una delle vittime della strage di Casteldaccia, dove hanno perso la vita 5 operai a lavoro nelle fognature.

Morti sul lavoro

Si tratta, come scrivono in molti, di una vera e propria strage sui luoghi di lavoro. Dall’inizio dell’anno, in appena 5 mesi, sono più di 200 le lavoratrici e i lavoratori che hanno perso la vita sul posto di lavoro. A peggiorare i numeri è il fatto che questi (191 per la precisione) sono solo i morti tra gennaio e febbraio.

Il conteggio dell’Inail deve essere ancora aggiornato (con il caso di Segusino per esempio), ma non può che peggiorare. Infatti nei mesi di marzo, aprile e maggio non è diminuito il ritmo di vite perse per incidenti sul lavoro, con casi multipli come Casteldaccia o il caso della centrale idroelettrica di Bargi.