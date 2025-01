Cade a L'Aquila durante l'arrampicata, morto studente 20enne: fatale il volo per oltre 10 metri

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un giovane studente è morto dopo essere caduto durante un’arrampicata a L’Aquila. La tragedia si è consumata in località Fossa di Valleona, dove i soccorsi sono intervenuti dopo che il ragazzo è precipitato per oltre 10 metri. Si chiamava Manfredi Antonio Fabiano Tallarico e stava per compiere 21 anni. La Procura de L’Aquila e la polizia sono al lavoro per ricostruire le dinamiche.

Studente muore durante un’arrampicata

Le notizie sono ancora frammentarie. Secondo un ricostruzione pubblicata dall’Adnkronos uno studente di quasi 21 anni è morto dopo essere precipitato per decine di metri lungo una parete rocciosa in località Fossa di Valleona, a L’Aquila. Altre fonti (Il Messaggero, La Stampa) riportano che l’episodio si sarebbe verificato in zona Fosso di Roio.

Il ragazzo era impegnato in un’arrampicata insieme a un amico. Sul posto è prontamente intervenuto un elicottero del 118, ma per il giovane non ci sarebbe stato nulla da fare.

Uno studente di 21 anni è morto dopo essere precipitato durante un'arrampicata vicino a L'Aquila. La Procura indaga sulle dinamiche

La Stampa aggiunge che l’elicottero è intervenuto perché il punto in cui si trovava il 21enne dopo la caduta sarebbe stato difficilmente raggiungibile a piedi per gli uomini del soccorso alpino.

Il Messaggero aggiunge che la zona in cui si è consumata la tragedia sarebbe particolarmente impegnativa da scalare per la presenza di cavità carsiche caratterizzate da pareti molto alte.

L’ipotesi degli inquirenti e le indagini

A dare l’allarme sarebbe stato il suo amico nel momento in cui, improvvisamente, l’avrebbe perso di vista. Secondo una prima ipotesi degli inquirenti – riportata dal Messaggero – a far precipitare il 21enne nel vuoto potrebbe essere stato un problema con le corde da arrampicata che lo studente aveva con sé per affrontare la scalata.

Il ragazzo potrebbe aver tentato di calarsi per scattare delle foto. Il suo zaino sarebbe rimasto alla somma della cavità. La Procura de L’Aquila e la polizia indagano per ricostruire le dinamiche della vicenda.

Chi era il 21enne: il ricordo dell’Università

Come riportato in apertura, la vittima si chiamava Antonio Manfredi Fabiano Tallarico. 21enne, era originario di Merano (Bolzano) e viveva a L’Aquila dove frequentava il secondo anno della Facoltà di Odontoiatria.

Il 6 febbraio avrebbe spento 21 candeline. Sulla pagina social ufficiale dell’Università degli Studi dell’Aquila viene ricordato come uno “studente brillante e appassionato” ma anche come una “persona straordinaria, generosa e capace di ispirare chiunque avesse il privilegio di conoscerlo”.

Infine, l’Ateneo esprime la propria vicinanza e il proprio affetto “alla famiglia di Manfredi in questo momento di immenso dolore”.

