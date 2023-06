Cade a 18 anni nel fiume Secchia a Modena e scompare davanti all'amico: ricerche in corso

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un 18enne è caduto nel fiume Secchia, forse in maniera accidentale, a Marzaglia, in provincia di Modena, mentre era con un amico e non è più riemerso. Ore di apprensione e ricerca nella zona, ma del giovane non c’è nessuna traccia.

Cade nel fiume Secchia

A lanciare l’allarme nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno 2023 è stato proprio l’amico del giovane scomparso. Il ragazzo 17enne ha raccontato di essere andato al fiume con l’amico per passare un pomeriggio spensierato, ma nel giro di poco è avvenuto il dramma.

Mentre i due erano pronti a tuffarsi in acqua, secondo quanto riferito, il 18enne sarebbe scivolato cadendo nel fiume. Ma il giovane, di origini magrebine, non è più riemerso.

L’allarme e i soccorsi

Il 17enne ha quindi immediatamente allertato i soccorsi con il telefonino e le sue grida di aiuto hanno richiamato anche altre persone che si trovavano nelle vicinanze del fiume Secchia.

Sul posto è intervenuta la polizia con la squadra mobile ed i vigili del fuoco con i sommozzatori. Stando a quanto emerge, sembra che le correnti molto forti del fiume e la portata stessa a causa delle piogge potrebbero aver risucchiato il giovane.

Ricerche in corso

I sommozzatori giunti sul posto hanno scandagliato una buca nella quale il giovane sarebbe caduto dopo il tuffo fortuito, ma le ricerche proseguono anche in alcuni tratti più a valle verso le casse d’espansione.

Le ricerche proseguiranno fino a quando le condizioni lo permetteranno, ma più passa il tempo e più le speranze si assottigliano.

L’incidente al lago

Quello del fiume Secchia è il secondo grave episodio che si registra in Italia. Nella giornata di mercoledì 14 giugno, infatti, un 22enne è stato inghiottito dalle acque del lago Ceresio nel Varesotto.

A Porto Ceresio, infatti, un giovane è stato dato per disperso per alcune ore dopo un tuffo nel lago. Il 22enne è stato recuperato a 10 metri dalla riva, a circa 18 metri di profondità, ed è stato trasportato in gravissime condizioni al San Gerardo di Monza.