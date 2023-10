Cadavere trovato a Mezzate frazione di Peschiera Borromeo: il corpo era in un fossato al lato di una strada

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Potrebbe essere di un 26enne il cadavere trovato in un canale a Mezzate, frazione di Peschiera Borromeo, alle porte di Milano. Secondo quanto riportato da ‘Il Giorno’, si tratterebbe di un ragazzo che viveva nel comune lombardo e avrebbe sofferto di disturbi di natura psichica. In attesa che l’autopsia chiarisca le cause del decesso, al momento sulle circostanze del ritrovamento aleggia ancora il mistero.

Il ritrovamento

A scoprire il cadavere, in un fossato che costeggia la strada vicinale di Mezzate, località adiacente allo scalo milanese di Linate, sarebbero stati alcuni passanti intorno alle 14.30 di lunedì 16 ottobre. Avvistato il corpo i residenti hanno fatto scattare l’allarme chiamando il 112.

Secondo quanto ricostruito da ‘MilanoToday’, le persone che hanno trovato il ragazzo lo avrebbero tirato fuori dal fossato pensando che fosse stato colto da un malore.

Fonte foto: Tuttocittà.it La frazione di Mezzate del comune di Peschiera Borromeo dove è stato trovato il cadavere

I soccorsi

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 con un’ambulanza e un’automedica, insieme agli agenti della polizia locale e i carabinieri. Per i medici e paramedici dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) arrivati sul luogo è stato subito evidente che per il ragazzo non c’era più nulla da fare e hanno dichiarato il decesso.

Le forze dell’ordine hanno intanto iniziato gli accertamenti per fare luce sul ritrovamento e risalire alle cause della morte. Le autorità hanno aperto un’indagine per verificare l’identità della vittima e procedere ai rilievi del caso in modo da ricostruire la vicenda.

Le indagini

Al momento gli inquirenti propenderebbero sull’ipotesi di morte accidentale: sul corpo, infatti, non è stato trovato nessun segno evidente di violenza e gli investigatori ipotizzano che il decesso potrebbe essere stato causato da una caduta fatale o da un malore.

Nessuna pista è al momento esclusa, anche se la possibilità di un suicidio appare improbabile vista la posizione del corpo.

