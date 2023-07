Cadavere trovato in un'auto elettrica a Bari: vettura incendiata nel parcheggio del centro commerciale

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Il cadavere carbonizzato di un uomo, che non è ancora stato identificato, è stato trovato lunedì 24 luglio all’interno di un’auto elettrica bruciata parcheggiata nell’area di sosta del centro commerciale di Santa Caterina, a Bari.

L’intervento nella notte

L’episodio è al vaglio della Squadra Mobile di Bari. Gli agenti sono intervenuti attorno alle ore 2,30 della notte tra domenica 23 e lunedì 24 luglio, su segnalazione dei Vigili del Fuoco.

La prima ipotesi

Secondo una prima ipotesi riportata da ‘Bari Today’, la vettura elettrica in cui è stato ritrovato il cadavere potrebbe aver preso fuoco per cause accidentali. Sulla vicenda sta indagando anche la Procura di Bari.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’automobile elettrica bruciata, con all’interno il cadavere di un uomo ancora da identificare, è stata trovata nel parcheggio del centro commerciale Santa Caterina di Bari

Maggiori dettagli

‘La Repubblica’ aggiunge ulteriori dettagli su quanto accaduto a Bari: secondo gli inquirenti che hanno avviato gli accertamenti sulla dinamica dei fatti, con grande probabilità le fiamme sarebbero state causate da un malfunzionamento dell’impianto elettronico della vettura, un mezzo privato che non fa parte della flotta del car sharing. Al momento, l’ipotesi di omicidio è esclusa.

Dopo la rimozione dell’automobile elettrica divorata dalle fiamme, nel luogo dove era parcheggiata sono rimasti i segni dell’incendio.

Autopsia

La ‘Gazzetta del Mezzogiorno’ aggiunge che saranno necessari anche esami antropologici per risalire all’identità della vittima.

L’incarico per l’autopsia sarà conferito martedì 25 luglio.