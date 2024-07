Cadavere sui binari a Voltri con disagi sulla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia: circolazione in tilt

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il cadavere di un uomo di circa 50 anni è stato trovato sui binari tra Genova Sestri Ponente e Voltri. La tragica scoperta è avvenuta intorno alle 5,30 del mattino di venerdì 19 luglio 2024.

Genova, Voltri: cadavere sui binari, non è stato investito

La persona, secondo le prime informazioni, non è stata investita da un treno. Avviate le indagini per stabilire le cause della morte. Pesanti disagi lungo la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia.

La circolazione è stata inizialmente sospesa. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Misericordia Ponente Soccorso e la Polfer per gli accertamenti del caso.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona in cui è stato trovato il cadavere del 50enne

All’arrivo dei soccorsi la vittima era in arresto cardiaco. Pare che sia quella la causa del decesso.

Ritardi e rallentamenti sulla linea ferroviaria

Intorno alle 6.20 la circolazione dei treni ha iniziato a essere regolata tramite l’utilizzo di un unico binario. Alcuni treni Intercity e Regionali sono stati instradati su percorsi alternativi. Previsti forti ritardi. I treni Regionali verso limitazioni di percorso.

Il caso del cadavere trovato sui binari un mese fa a Bologna

Una vicenda simile si è verificata a Bologna un mese fa, quando lo scorso 20 giugno, all’alba, è stato trovato il cadavere di un uomo vicino ai binari ferroviari all’altezza del Ponte di San Donato, alle porte della stazione del capoluogo.

Anche in quel caso la circolazione è stata sospesa. In particolare si sono registrati pesanti disagi sulle linee per Prato e Rimini.

Ci sono stati ritardi e rallentamenti per circa 12 ore e solo alle 18.30 la circolazione è tornata regolare.

In quel frangente si è trattato di un gesto volontario. La vittima è stata vista lanciarsi nel vuoto. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso che hanno inevitabilmente avuto ripercussioni pesanti sul traffico ferroviario della zona.