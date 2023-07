Cadavere senza testa e mani trovato in mare a Santa Margherita Ligure vicino Genova: è di un 19enne

Un diportista a bordo del tender di uno yacht, nella serata di lunedì 24 luglio, ha avvistato il cadavere di un uomo. La salma stava galleggiando in mare, al largo tra Santa Margherita Ligure e Portofino. Subito è stato lanciato l’allarme alle forze dell’ordine che sono intervenute sul posto.

Il ritrovamento del corpo orribilmente mutilato

Il corpo senza vita e orribilmente mutilato (senza testa e mani) è stato recuperato e si è scoperto appartenere a un ragazzo di 19 anni di origini egiziane, Abdalla Mahmoud Sayed Mohamed. Da quanto emerso, il giovane, in precedenza, era stato ospite di una comunità per minori non accompagnati a Genova e poi, al raggiungimento della maggiore età, aveva cominciato a lavorare dandosi da fare in piccoli impieghi.

Il 19enne era sbarcato in Italia nel 2021. Da allora ha sempre dimorato nel Genovese, senza poter contare su alcun familiare sul territorio. Secondo le prime ricostruzioni, le ultime notizie sul ragazzo risalgono a maggio, poi di lui si erano perse le tracce.

Il ritrovamento delle mani, per ora nessuna traccia della testa

Nelle scorse ore, a Santa Margherita Ligure, un bagnino di uno stabilimento balneare situato nei pressi del porto aveva notato una mano celata sotto a un lettino. Il secondo arto sarebbe stato trovato invece a Chiavari, alla foce del fiume Entella. Al momento non è ancora emersa la testa del cadavere.

Le indagini

Il pubblico ministero Daniela Pischetola ha aperto un fascicolo per omicidio per potere eseguire tutti gli accertamenti. Non si esclude alcuna ipotesi.

Secondo le prime informazioni il corpo potrebbe essere stato in acqua al massimo due giorni. Il pm nelle prossime ore affiderà l’incarico al medico legale Davide Bedocchi che dovrà anche estrapolare il Dna per avere la certezza che le mani e il corpo appartengano alla stessa persona. Abdalla non aveva precedenti penali.