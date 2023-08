Cadavere ritrovato in mare a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo: è un uomo di 35 anni, vani i soccorsi

Un uomo è stato trovato annegato al largo di Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, nel pomeriggio di giovedì 17 agosto. Un gruppo di kitesurfer ha dato l’allarme, dopo aver scorto il corpo galleggiare in acqua a pancia in giù. Ad ogni modo, il tentativo di salvataggio è fallito per l’uomo, risultato essere un 35enne locale. L’incidente ha richiesto come da prassi l’intervento delle autorità, tra cui la Capitaneria di Porto.

Il ritrovamento